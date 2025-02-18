أول هاتف ثلاثي الطي.. هواوي تطلق هاتف Mate XT ULTIMATE DESIGN في الأسواق العالمية

أعلنت هواوي رسميًا إطلاق هاتف Mate XT ULTIMATE DESIGN في الأسواق العالمية، كأول هاتف مزود بشاشة ثلاثية الطي، وذلك بعد إطلاقه في الصين العام الماضي.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.4 إنشات بدقة قدرها +FHD عند طيه بالكامل، وتتحول إلى 7.9 إنشات بدقة قدرها 2K عند فتح الهاتف جزئيًا، وعند فتحه بالكامل يصبح جهازًا لوحيًا بشاشة قياسها 10.2 إنشات بدقة قدرها 3K، وبسُمك لا يتجاوز 3.6 ملم.

ومن الجدير بالذكر أن الشاشة من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، مع تعتيم عالي التردد قدره 1440 هرتزًا، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 240 هرتزًا، كما أنها مصنوعة من مواد مرنة، وتتمتع بمقاومة عالية للضغط في الطي الداخلي، ومقاومة للشد في الطي الخارجي، وفقًا لما ذكرته الشركة، إضافةً إلى هيكل متين يمنحه مقاومة مضاعفة للصدمات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا بيرسكوب مكبرة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الداخلي على كاميرا بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير بتقنية السيليكون كربون، وهي أرفع شاشة في العالم بسمك قدره 1.9 ملم فقط، وفقًا لهواوي. كما يدعم الهاتف شحنًا سلكيًا سريعًا بقوة قدرها 66 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق العالمية بسعر قدره 3500 دولارٍ أمريكي أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية، وسيُباع الهاتف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسعر يبلغ 13 ألف ريال سعودي و 13 ألف درهم إماراتي على الترتيب بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت.