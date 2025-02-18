آبل تختبر تحديث iOS 18.5 وسط احتمال تأجيل إطلاق تحسينات سيري

بدأت آبل اختبار تحديث iOS 18.5 داخليًا منذ أوائل فبراير الجاري، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors التقني، وسط تقارير تشير إلى احتمال تأجيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) الخاصة بالمساعد الصوتي سيري إلى هذا الإصدار.

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ سابقًا، فقد كان من المتوقع أن تُطرح تحسينات سيري المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مع تحديث iOS 18.4، لكنها قد تتأخر بسبب مشكلات برمجية وأخطاء تقنية.

وتشمل هذه التحسينات الوعي بالمحتوى الظاهر في الشاشة، وفهم السياق الشخصي للمستخدم، وتعزيز التكامل مع التطبيقات، مثل القدرة على الاطلاع على بيانات البريد الإلكتروني والرسائل لاستخراج معلومات مثل مواعيد الرحلات والحجوزات.

ومن المتوقع إطلاق أول نسخة تجريبية من تحديث iOS 18.4 هذا الأسبوع بالتزامن مع إعلان هاتف آيفون جديد منخفض الثمن نسبيًا ومنتجات أخرى.

وقد حددت آبل سابقًا شهر أبريل موعدًا لإصدار iOS 18.4، لكن قد يتغير الجدول الزمني بسبب المشكلات التقنية. وأما النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.5، فمن المنتظر وصولها في الشهر نفسه، على أن يُطرح الإصدار النهائي في مايو، وفقًا لدورة تحديثات نظام iOS المعتادة.

وتتطلب مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence توفر هواتف آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس أو هواتف آيفون 16، مما يعني أن الأجهزة الأقدم لن تدعم هذه المزايا الذكية المُحسّنة.

ومن جهة أخرى، تستعد أمازون لإطلاق نسخة متطورة من المساعد الصوتي أليكسا اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي.