مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 Ultra و Vivo X200 Pro

يشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة منافسة شديدة، ومن أبرز الهواتف التي أُطلقت حديثًا Galaxy S25 Ultra و Vivo X200 Pro.

كلا الهاتفين من أحدث هواتف أندرويد الرائدة الكبيرة الحجم، ويدعمان مجموعة من المزايا المتقدمة، ويتمتعان بأداء قوي، ويحتويان على كاميرات احترافية تجعلهما من أفضل الهواتف المناسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين Galaxy S25 Ultra و Vivo X200 Pro لتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما.

التصميم والشاشة:

يأتي Galaxy S25 Ultra بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وزوايا منحنية ويأتي مع قلم S Pen الذكي، ويتضمن جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Armor 2)، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من النوع ذاته.

وأما Vivo X200 Pro فيأتي بتصميم فاخر ويتضمن جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Armor Glass) المقاوم للخدوش، ويضم إطارً مصنوعًا من الألمنيوم.

كلا الهاتفين يأتيان مع شاشات كبيرة تمتاز بالسطوع العالي، وتوفر تجربة مشاهدة غنية بالألوان والتفاصيل الواضحة، ويمكن رؤية محتواها بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة.

إذ يضم هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما Vivo X200 Pro فيضم شاشة LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 4500 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج كوالكوم هو (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 750.

يقدم هذا المعالج أداءً فائق القوة، ويتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وبفضله يمكن لهاتف سامسونج تقديم أداء مميز في أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة وتعدد المهام.

وأما هاتف فيفو فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Immortalis-G925، ويوفر هذا المعالج تجربة سلسة عند تعدد المهام واللعب بالألعاب الكثيفة، لكنه أقل قوة من المعالج الذي يعمل به هاتف سامسونج.

يعمل هاتف سامسونج بنظام أندرويد 15 مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 7 التي تقدم مزايا جديدة ومتطورة، ويعمل Vivo X200 Pro بنظام التشغيل أندرويد 15، مع واجهة فيفو Funtouch OS 15 التي توفر مجموعة من مزايا التخصيص.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، كلا الهاتفين يأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

الكاميرا:

كلا الهاتفين يأتيان مع أنظمة تصوير متقدمة يمكنها التقاط صور احترافية وذات جودة عالية في ظروف الإضاءة المختلفة، وكلا الهاتفين من أفضل الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

يضم هاتف سامسونج كاميرا خلفية رباعية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، ويضم هاتف فيفو كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة. ويوضح الجدول التالي مواصفات العدسات في كلا الهاتفين:

Galaxy S25 Ultra Vivo X200 Pro العدسة الرئيسية تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل. تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل. العدسة الفائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل. العدسة المقربة الأولى تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x. تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3.7x. العدسة المقربة الثانية تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x. لا يوجد. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل. تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

زوّدت سامسونج هاتفها بتقنيات متقدمة لمعالجة الصور، وأما فيفو فتتعاون مع Zeiss لتعزيز طريقة ضبط الألوان لمنح الصور مظهرًا طبيعيًا.

وفيما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرات الأمامية فتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يتفوق هاتف فيفو على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن السلكي؛ إذ يحتوي Galaxy S25 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

وأما هاتف فيفو الجديد فيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، وثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونج، هي: الأخضر، والوردي، والأسود (Titanium Jetblack).

وأما هاتف Vivo X200 Pro فيُباع بسعر قدره 4499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Vivo X200 Pro

Galaxy S25 Ultra Vivo X200 Pro المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Mediatek Dimensity 9400) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 15 وواجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 15 وواجهة المستخدم Funtouch OS 15. الوزن 218 جرامًا. 228 جرامًا. سعة البطارية 5000 ميلي أمبير في الساعة. 6000 ميلّي أمبير في الساعة. السعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا. 4499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت.