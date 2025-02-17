 كيفية استخدام أداة البحث العميق الجديدة من Perplexity 

بعد أن أطلقت كل من OpenAI وجوجل أدوات متقدمة خاصة بالبحث العميق، كشفت شركة Perplexity عن أداة “البحث العميق” (Deep Research) الجديدة التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في إجراء أبحاث مكثفة في غضون دقائق، وتقديم إجابات شاملة عن استفساراتهم المعقدة.

إليك المزيد من التفاصيل عن أداة البحث الجديدة من Perplexity وكيفية استخدامها:

ما أداة البحث العميق من Perplexity؟

تتميز أداة البحث العميق من Perplexity بقدرتها العالية على التعامل مع الاستفسارات المتخصصة في مجالات متنوعة، مثل: التمويل والتسويق والبحث المتعلق بالمنتجات. وتتميز هذه الأداة بالأداء القوي، فقد حققت نتيجة تبلغ 21.1% في اختبار (Humanity’s Last Exam)، متفوقةً على العديد من النماذج الأخرى.

تعتمد هذه الأداة على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة يمكنها تحليل كميات كبيرة من البيانات، لتقديم إجابات دقيقة ومفصلة تحتاج عادةً إلى ساعات طويلة من البحث اليدوي.

وتقول Perplexity إن الأداة الجديدة تُجري عمليات بحث شاملة تلقائيًا؛ إذ تنفذ عشرات عمليات البحث، وتحلل مئات المصادر لإنتاج تقارير مُفصلة في غضون دقيقة إلى دقيقتين.

كيفية استخدام أداة البحث العميق من Perplexity

يمكن لأي شخص الوصول حاليًا إلى أداة “البحث العميق” واستخدامها مجانًا، ويمكن لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت Perplexity طرح خمسة استفسارات يوميًا، وفي حال الاشتراك في خطة Pro المأجورة، فيمكن للمستخدم طرح 500 استفسار يوميًا.

في الوقت الحالي، يمكن الوصول إلى الأداة الجديدة عبر إصدار الويب من روبوت Perplexity فقط، لكن الشركة تخطط لتوسيع نطاق الاستخدام لتشمل الإصدارات الخاصة بهواتف آيفون وأجهزة أندرويد وحواسيب ماك.

ولاستخدام أداة البحث الجديدة، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Perplexity AI . سجل الدخول إلى حسابك، أو أنشئ حسابًا جديدًا. اختر وضع البحث العميق (Deep Research) من خيارات البحث، ثم اكتب استفسارك. ستقدم الأداة تقارير بحثية متعمقة عن الموضوع الذي اخترته خلال وقت قصير.

مستقبل البحث عبر الإنترنت

إن أدوات البحث العميق التي أطلقتها كل من Perplexity و OpenAI وجوجل تشير إلى التقدم الكبير في طرق البحث عبر الإنترنت؛ مما قد يحدث تغييرًا جذريًا في أساليب العمل في العديد من المجالات. وستقود هذه الأدوات مستقبل البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي لنشهد ابتكارات غير مسبوقة في السنوات المُقبلة.