دول عربية في الصدارة.. تقرير جديد يرصد سرعات الإنترنت عالميًا

نشرت شركة Ookla، المتخصصة في تحليلات سرعات الإنترنت، أحدث بياناتها لاختبارات السرعة لشهر يناير 2025، مسلطةً الضوء على أداء الإنترنت في مختلف الدول.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ متوسط السرعة العالمية للتحميل عبر خطوط الإنترنت الأرضية الثابتة 97.61 ميجابت في الثانية، في حين بلغت سرعة الرفع 52.84 ميجابت في الثانية، مع زمن استجابة (latency) قدره 9 ميلي ثانية.

وتواصل سنغافورة تصدر القائمة بسرعة تحميل قدرها 336.45 ميجابت في الثانية وسرعة رفع قدرها 275.30 ميجابت في الثانية، محافظةً على تفوقها منذ العام الماضي. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بسرعة تحميل قدرها 310.05 ميجابت في الثانية، تليها هونغ كونغ (305.71 ميجابت في الثانية)، ثم فرنسا (287.44 ميجابت في الثانية)، ثم آيسلندا (281.95 ميجابت في الثانية).

وأما الولايات المتحدة، فقد احتلت المركز السابع عالميًا، بمتوسط سرعة تحميل قدرها 274.16 ميجابت في الثانية.

وتشير التوجهات الحديثة إلى تزايد الحاجة إلى سرعات إنترنت فائقة، مدفوعةً بخدمات مثل بث الألعاب السحابية، ومعالجة تقنيات الذكاء الاصطناعي سحابيًا، وبث الفيديو بدقة قدرها 4K و 8K عبر منصات مثل يوتيوب ونتفليكس.

وعند مقارنة البيانات السابقة، يتضح أن متوسط سرعة التحميل عالميًا قد ارتفع بنحو 5.7 ميجابت في الثانية مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي 2024، إذ كان يبلغ 91.93 ميجابت في الثانية. وأما سنغافورة، فقد شهدت زيادة ملحوظة قدرها 60 ميجابت في الثانية خلال العام الماضي.

وفي المقابل، جاءت سوريا وكوبا في ذيل القائمة، إذ سجلتا متوسط سرعات تحميل لا يتجاوز 3 ميجابت في الثانية.

وأما فيما يخص سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول، فقد شهدت قفزة كبيرة، إذ بلغ متوسط سرعة التحميل عالميًا 91.24 ميجابت في الثانية، ليقترب من متوسط سرعة خطوط الإنترنت الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يعكس تضاعف السرعة مقارنةً بالعام الماضي، إذ كانت تبلغ 50 ميجابت في الثانية وفقًا لبيانات Ookla السابقة.

وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول ذات أسرع اتصال عبر شبكات الهاتف المحمول، بمتوسط سرعة تحميل بلغ 545.94 ميجابت في الثانية، مقارنةً بـ 302.38 ميجابت في الثانية في يناير 2024، وجاءت بعدها قطر والكويت وبلغاريا والبحرين والبرازيل والسعودية.

وعلى مستوى المدن، تصدرت أبوظبي قائمة أسرع مدن العالم في الاتصال بشبكات الهاتف المحمول، تليها مدن أخرى مثل الريان والدوحة ودبي والكويت (العاصمة) وجدة التي حلّت أيضًا في مراكز متقدمة.

ويعزى تفوق الإمارات في هذا المجال إلى المنافسة الشديدة بين شركات الاتصالات، مما عزز جودة الخدمات وسرعة الشبكات.