آبل تدرس إدراج الإعلانات في خدمة الخرائط

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن آبل تسعى إلى زيادة عائداتها من الخدمات من خلال إدراج الإعلانات في خدمة الخرائط Apple Maps.

ويأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية آبل لتعزيز قطاع الخدمات، الذي بدأ بنحو خاص منذ عام 2015، بعدما شهدت مبيعات آيفون تباطؤًا في النمو، مما دفع الشركة إلى التركيز على خدمات مثل متجر التطبيقات والبث عبر الإنترنت والخدمات الصوتية وغيرها.

وأثمرت تلك الإستراتيجية عن نتائج إيجابية، إذ أعلنت آبل تحقيق إيرادات تقارب 25 مليار دولار من قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من عام 2024 وحده. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلانات ليست جديدة على آبل، فقد عملت الشركة على زيادة عائداتها الإعلانية من خلال إدراج الإعلانات في متجر التطبيقات وتطبيق الأخبار وتطبيق الأسهم.

ويشير تقرير بلومبرغ إلى أن آبل درست فكرة إدراج الإعلانات في خدمة الخرائط Apple Maps سابقًا، لكنها بدأت حديثًا التفكير فيها بجدية أكبر.

وترتكز الخطة الأولية – التي ما زالت قيد الدراسة – على أن تعمل الإعلانات داخل خدمة الخرائط بطريقة مشابهة لنظيرتها في خرائط جوجل Google Maps، إذ يمكن للشركات الدفع للظهور في مقدمة نتائج البحث. وتعتمد خطة آبل الجديدة على تطوير هذا النهج الذي تتبعه جوجل بالفعل.

ومع عدم توفر جدول زمني لإطلاق هذه الإعلانات، فقد أثار الخبر ردود فعل غاضبة ومخيبة للآمال بين أوساط المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، يرى بعض المستخدمين أن الإعلانات أصبحت أمرًا لا مفر منه للحفاظ على خدمة معقدة ومكلفة مثل خرائط آبل، لكن هذا التبرير ليس كافيًا لتبديد مشاعر الإحباط السائدة.

ولا يُعد هذا الجدل مفاجئًا، فقد واجهت منصة ثردز حديثًا موجة من الغضب بعد إعلان آدم موسيري إدراج الإعلانات في المنصة، إذ يرى بعض المستخدمين أن ذلك سيؤثر سلبًا في تجربة الاستخدام.