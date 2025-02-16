Perplexity تطلق أداة Deep Research للبحث العميق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت Perplexity إطلاق نسختها الخاصة من أداة البحث العميق Deep Research، لتنضم بذلك إلى جوجل و OpenAI في تقديم أدوات بحث متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتقول Perplexity إن الأداة الجديدة تُجري عمليات بحث شاملة تلقائيًا، إذ تنفذ عشرات عمليات البحث، وتحلل مئات المصادر لإنتاج تقارير مُفصلة في غضون دقيقة إلى دقيقتين، وهي مهمة قد تستغرق ساعات عند تنفيذها يدويًا.

ويعمل النظام بطريقة تكرارية، إذ يبحث عن المعلومات، ويقرأ الوثائق، ويخطط للخطوات التالية بناءً على النتائج، ويمكن للمستخدمين تصدير التقارير النهائية بصيغة PDF، أو مشاركتها عبر خدمة Perplexity Pages.

وفي البداية، ستتوفر الخدمة عبر متصفحات الويب، مع خطط لإصدارها في تطبيقات iOS وأندرويد وماك لاحقًا.

وتتيح Perplexity تلك الميزة الجديدة مجانًا، لكن هناك حدود يومية للاستفسارات للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية غير المشتركين في خططها. وتشير الشركة إلى أن الأداة مناسبة بنحو خاص للبحث في مجالات التمويل والتسويق والتكنولوجيا.

ومن المرجح أن تعتمد ميزة البحث العميق Deep Research على نسخة مُخصصة من نموذج الاستدلال Deepseek R1. ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ Perplexity، أرافيند سرينيفاس، فإن ذلك يُمكّن الشركة من تقديم الخدمة بتكلفة أقل بـ 10 إلى 100 مرة مقارنةً بالمنافسين.

وتفرض OpenAI رسومًا قدرها 200 دولار شهريًا مقابل 100 استفسار، في حين تقدم Perplexity اشتراكًا بقيمة قدرها 20 دولارًا شهريًا مقابل 500 استفسار يوميًا.

وحقق إصدار Perplexity من Deep Research نسبة دقة بلغت 20.5% في اختبار Humanity’s Last Exam، وهو معيار ذكاء اصطناعي يضم أكثر من 3000 سؤال، مما يجعله أقل بدرجة بسيطة من إصدار OpenAI المستند إلى نموذج o3.

وتعرضت الشركة لانتقادات سابقة بسبب تقديمها مقارناتٍ غير دقيقة في نتائج الاختبارات، كما أن أنظمة البحث بالذكاء الاصطناعي، ومنها Perplexity، ما زالت تعاني الأخطاء وعدم الدقة في التقارير، مما يستدعي التحقق البشري من صحة المعلومات.

وتُعد ميزة Deep Research إضافة قوية لأدوات البحث، وما زال التحدي الرئيسي يكمن في التحقق من دقة النتائج، خاصةً مع استمرار انتشار المعلومات غير الدقيقة ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي.