مجلس إدارة OpenAI يرفض رسميًا عرض إيلون ماسك لشراء الشركة

أعلن مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI رفضه بالإجماع عرض إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة.

وفي بيانٍ نُشر عبر منصة إكس، قال رئيس مجلس الإدارة، بريت تايلور: “إن شركة OpenAI ليست للبيع، وقد رفض المجلس بالإجماع أحدث محاولات ماسك لتعطيل منافسيه”.

وكان ماسك، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الداعمين، قد قدّم عرضًا هذا الأسبوع لشراء OpenAI مقابل 97.4 مليار دولار. وسرعان ما ردّ الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، على ماسك عبر حسابه في منصة إكس قائلًا: “شكرًا، ولكن يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليارات دولار إذا أردت”. وكان ماسك قد استحوذ على تويتر عام 2022، ثم غيّر اسمها لاحقًا إلى إكس.

ومع هذا الرفض، قد يؤدي عرض ماسك إلى تعقيد الأمور لشركة OpenAI، التي تمر حاليًا بمرحلة تحول إلى شركة هادفة إلى الربح.

ويتعيّن على المجلس إثبات أن خطة ألتمان للانتقال إلى هذا النموذج سوف تخدم مصلحة المنظمة غير الربحية بنحو أفضل من العرض الذي قدّمه ماسك.

وفي سياقٍ متصل، قال محامو ماسك في وثائق قانونية إن الملياردير الأمريكي سوف يسحب عرضه في حال وافقت الشركة على البقاء كمنظمة غير ربحية.

وأشار تايلور إلى أن هذا الشرط غير مطروح للنقاش، مؤكدًا أن “أي إعادة هيكلة محتملة لـ OpenAI ستعزز المنظمة غير الربحية ورسالتها، لضمان استفادة البشرية كافةً من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)” على حد تعبيره.