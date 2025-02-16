ريديت تعتزم إطلاق “المنتديات المأجورة” هذا العام

أكّد ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي “ريديت Reddit“، أن المنصة ستطلق خدمة “المنتديات المأجورة” في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وجاء الإعلان خلال جلسة مُسجلة تلقى فيها هوفمان أسئلة من المستخدمين. وكان هوفمان قد ألمح سابقًا إلى هذه الخطوة خلال إعلان النتائج المالية للمنصة في أغسطس الماضي.

وعند سؤاله عن المزايا الجديدة القادمة إلى “ريديت” هذا العام، أكّد هوفمان أن ميزة “المنتديات المأجورة” ستصبح واقعًا قريبًا.

وحتى الآن، لم تُكشف عن تفاصيل آلية عمل هذه المنتديات، لكن هناك احتمالًا بأن يكون الوصول إليها مقتصرًا على مشتركي خدمة “ريديت بريميوم Reddit Premium”.

وأشار هوفمان إلى أن نموذج المحتوى المأجور “قيد التطوير”، لكنه سيكون “ضمن المزايا الأساسية الجديدة” التي ستطلقها المنصة هذا العام.

وأضاف هوفمان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإستراتيجية ريديت التي تهدف إلى فرض رسوم على بعض الأقسام في المنصة، إذ سبق أن أشار إلى إمكانية إنشاء نوع جديد من المنتديات يتطلب اشتراكًا للوصول إلى “محتوى حصري أو أقسام خاصة”.

ويمكن أن تسهم المنتديات المأجورة في إنشاء مجتمعات متخصصة عالية الجودة، إذ تزدهر النقاشات الحصرية، ويشارك الخبراء آراءهم العميقة. وعلى سبيل المثال: قد تستفيد بعض المنتديات في المنصة من هذه الميزة لتقديم دروس احترافية لمشتركيها.

وفي المقابل، قد تؤدي هذه الخطوة إلى نفور المستخدمين الذين اعتادوا الطابع المجاني والمفتوح للمنصة، ويخشى بعض المستخدمين أن تؤثر هذه السياسة سلبًا في النقاشات الطبيعية، وتؤدي إلى تفتيت المجتمعات.

ولم يُحدد حتى الآن موعد رسمي لإطلاق المنتديات المأجورة، لكنها وفق التصريحات الرسمية ستُطلق خلال هذا العام.