جوجل تعطّل نظام اكتشاف الزلازل في البرازيل بسبب إنذارٍ كاذب

أوقفت جوجل ميزة اكتشاف الزلازل في نظام أندرويد في البرازيل، بعد تلقى العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو إنذارات طارئة عن طريق الخطأ.

ووفقًا لموقع “أندرويد بوليس” التقني، فقد أُرسلت الإشعارات في الساعة الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي، محذرةً من زلزال وهمي بقوة قدرها 5.5 درجات على مقياس ريختر، مع تحديد موقعه في منطقتي أوباتوبا وبايشاد سانتيستا.

وكانت جوجل قد أطلقت شبكة اكتشاف الزلازل، التي تعتمد على مستشعرات التسارع في أجهزة أندرويد لمحاكاة عمل مقياس الزلازل، وقد وفرتها أولًا في ولاية كاليفورنيا عام 2020، قبل توسيع نطاقها إلى دول أخرى خلال السنوات اللاحقة.

ووفقًا لموقع CNN في البرازيل، فقد أكدت هيئة الدفاع المدني في ساو باولو، المسؤولة عن نظام التحذير المبكر من الكوارث، أنها “لم تصدر أي تنبيه، ولا يوجد أي سجل لحادث زلزالي في الولاية”.

وفي تصريح لموقع “ذا فيرج” التقني، أوضح المتحدث باسم جوجل، إد فيرنانديز، أن “نظام تنبيهات الزلازل في أندرويد هو خدمة إضافية تعتمد على هواتف أندرويد لتقدير شدة الهزّات بسرعة، وتنبيه المستخدمين في وقت مبكر، لكنه لا يُعد بديلًا عن أنظمة الإنذار الرسمية”.

وأضاف فيرنانديز أنه في يوم 14 فبراير، اكتشف نظام جوجل للكشف عن الزلازل إشارات من الأجهزة القريبة من ساحل ساو باولو، ما أدى إلى إطلاق إنذار زلزالي للمستخدمين في المنطقة.

وعطّلت جوجل النظام في البرازيل، وهي تعمل حاليًا على التحقيق في السبب، وقدّمت الشركة اعتذارًا للمستخدمين عن الإزعاج، وأكّدت الشركة التزامها بتحسين منتجاتها لعدم تكرار الخطأ.