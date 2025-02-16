المواصفات المُتوقعة لجهاز iPad Air 2025 القادم من آبل

حدّثت شركة آبل جهاز iPad Air العام الماضي بعد مرور عامين على إطلاق جهاز iPad Air 2022 الذي يعمل بمعالج M1. فقد غيرت المعالج إلى M2، وقدمت للمرة الأولى طرازًا بحجم قدره 13 بوصة.

والآن بعد مرور أقل من عام على آخر تحديث للجهاز، بدأت الشائعات تنتشر عن إصدار جديد من آيباد آير من المُتوقع أن تطلقه آبل هذا العام، وسنذكر فيما يلي أبرز ما جاء في هذه الشائعات:

المواصفات المُتوقعة لجهاز iPad Air 2025 القادم

حصل جهاز آيباد آير 2024 الذي أطلق العام الماضي على تغييرات متعددة، فقد أصبح متوفرًا بحجمين هما: 11 بوصة و 13 بوصة، وحصل على ترقية في المعالج من M1 إلى M2. وغيرت آبل مكان الكاميرا الأمامية إلى الحافة الجانبية لتناسب الاستخدام في الوضع الأفقي، بالإضافة إلى بعض التحديثات الأخرى، مثل: دعم تقنية البلوتوث 5.3، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية Smart HDR من الجيل الرابع.

وأما جهاز آيباد آير 2025 القادم، فمن المُتوقع أن يأتي مع ترقية رئيسية في المعالج، ولا تغييرات كبيرة أخرى مُتوقعة، لكن نوع المعالج غير معروف حتى الآن.

ففي العام الماضي استخدمت آبل معالج M2 القديم بدلًا من M3 بسبب مشكلات تقنية. وفي منتصف يناير 2025، قال مارك جورمان إنه يتوقع أن تستخدم آبل معالج M4 في آيباد آير القادم.

من ناحية أخرى، ظهرت تسريبات أخرى تشير إلى احتمال اعتماد معالج M3. ففي منشور خاص للمسرب “Evan Blass” على منصة إكس في يناير 2025، أُشير إلى أن iPad Air الجديد سيعمل بمعالج M3، وليس M4. لكن هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.

موعد الإصدار المُتوقع

أطلقت آبل إصدار iPad Air الذي يعمل بمعالج M2 في مايو 2024، وهذا يعني أن الإصدار الجديد سيأتي بعد أقل من عام. فمن المُتوقع أن تطلق آبل الإصدار الجديد من جهاز آيباد آير في ربيع 2025، ففي أكتوبر 2024، ذكر “مارك جورمان” من بلومبرغ أن شركة آبل تخطط لإطلاق إصدار جديد من جهاز iPad Air بالتزامن مع إطلاق هاتف iPhone SE الذي من المُتوقع طرحه في فبراير. وفي يناير 2025، ذكر جورمان أن iPad Air الجديد سيصدر في الربيع.

السعر:

سيعتمد السعر على المزايا الجديدة التي ستُضاف إلى الجهاز. وفي الوقت الحالي، يُباع جهاز iPad Air 2024 الذي يأتي بحجم قدره 11 بوصة بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وأما الطراز الأكبر الذي يأتي بحجم قدره 13 بوصة فيُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

لم تظهر حتى الآن أي تقارير عن زيادة محتملة في الأسعار. ومع ذلك، عندما أطلقت آبل جهاز iPad Pro الذي يعمل بمعالج M4 في مايو 2024، رفعت سعره بمقدار يبلغ 100 دولار. ولكن هذه الزيادة كانت مرتبطة بتقنية “Tandem OLED” الجديدة في الشاشة، وهي مزية من غير المرجح أن تصل إلى iPad Air الجديد.