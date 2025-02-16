أمازون تلغي ميزة تنزيل الكتب الإلكترونية احتياطيًا على الحواسيب

أعلنت أمازون أنها ستُزيل ميزة “التنزيل والنقل عبر USB” من موقعها الإلكتروني اعتبارًا من 26 فبراير 2025، مما سيمنع المستخدمين من تحميل الكتب المُشتراة إلى أجهزة الحاسوب، ونقلها يدويًا إلى أجهزة القراءة الإلكترونية كيندل.

ويعتمد معظم المستخدمين على إرسال الكتب لاسلكيًا عبر الواي فاي، لكن هذه الميزة كانت مفيدة لحفظ نسخ احتياطية من الكتب، أو تحويلها إلى صيغ أخرى متوافقة مع أجهزة القراءة الإلكترونية غير التابعة لأمازون.

يُذكر أن هذه الميزة كانت توفر حلًا للمستخدمين الذين لا يمتلكون اتصالًا بشبكة الواي فاي، كما كانت تمنحهم راحةً عبر الاحتفاظ بنسخ غير متصلة بالإنترنت من كتبهم.

وقد برزت الحاجة إلى النسخ الاحتياطية سابقًا، إذ سبق أن حذفت أمازون بعض الكتب من متجرها ومن أجهزة كيندل، كما طرحت إصدارات بعض الكتب بنسخ معدلة لغويًا.

وعلاوةً على ذلك، كانت هذه الميزة تُستخدم لتحويل الكتب المُشتراة من أمازون إلى صيغ مثل EPUB المتوافقة مع أجهزة أخرى، مثل قارئات Kobo، إذ كانت الكتب المحمّلة عبر موقع أمازون تأتي بصيغة AZW3، التي يمكن فك تشفيرها بسهولة عبر برامج متخصصة.

وأما الأجهزة الحديثة من كيندل، فهي تستخدم صيغة KFX التي توفر عرضًا مُحسنًا للنصوص وتنسيقات أفضل، لكنها تتضمن نظام حماية DRM يصعب تجاوزه.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة التي ستُزال كانت امتدادًا لحقبة زمنية لم تكن فيها أجهزة كيندل مزودةً بشبكة الواي فاي، إذ كانت توفر للمستخدمين خيار نقل الكتب يدويًا.

وحتى الآن، ما زال بإمكان المستخدمين تنزيل الكتب عبر “مكتبة المحتوى” في حساباتهم في أمازون، لكن الرسالة المنبثقة عند محاولة التنزيل تشير إلى أن هذا الخيار سيتوقف بدايةً من 26 فبراير 2025.

وأكّدت أمازون إلغاء الميزة، موضحةً أن المستخدمين سيظلون قادرين على قراءة الكتب التي حُمّلت سابقًا على أجهزتهم، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المحتوى الجديد عبر تطبيق كيندل أو متصفح الويب أو أجهزة كيندل المتصلة بشبكة الواي فاي.

ومع إلغاء هذه الميزة، سيظل بإمكان المستخدمين نقل الملفات والكتب الإلكترونية يدويًا إلى أجهزة كيندل باستخدام تطبيقات أمازون أو برامج خارجية مثل Calibre، لكن لن يكون بالإمكان تنزيل نسخ من الكتب المُشتراة على الحواسيب بعد الآن.