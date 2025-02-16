أدوات ذكاء اصطناعي لتسهيل التعاون بين فرق العمل 

أصبحت أدوات التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضرورية لتعزيز الإنتاجية في الوقت الحاضر. فقبل انتشار الذكاء الاصطناعي، كانت معظم فرق العمل تقضي أكثر من 85% من وقت العمل الأسبوعي في الأنشطة التعاونية مثل: الاجتماعات وتبادل الأفكار.

ولكن مع تطور الذكاء الاصطناعي وانتشار الأدوات التعاونية، أصبح من السهل لفرق العمل التعاون معًا وأداء المهام المطلوبة وتعزيز الإنتاجية، فالأدوات التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تلخيص المحادثات الطويلة وتدوين الملاحظات، وإنشاء خطط المشاريع تلقائيًا؛ مما يسمح لأعضاء الفريق في التركيز في المهام المهمة.

إليك خمسة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاون بين الفرق:

1- أداة Miro:

Miro هي أداة تستخدمها الفِرق للتفكير الإبداعي، وتدوين الأفكار، وعقد ورش العمل. وتتضمن مزية Miro Assist المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد في إنشاء المحتوى وتنظيم الأفكار بفعالية. ويمكن لمزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى في Miro إنشاء خرائط ذهنية أو رسوم بيانية فورًا استنادًا إلى التعليمات، بالإضافة إلى إعداد عروض تقديمية تلقائيًا من مجموعة من الملاحظات المكتوبة. وذلك يعني أن الفريق يمكنه إجراء العصف الذهني وترك مهمة إعداد العروض التقديمية للذكاء الاصطناعي، مما يوفر الكثير من الوقت.

أبرز المزايا:

إنشاء الخرائط الذهنية والرسوم البيانية تلقائيًا: تحويل الأفكار المعقدة إلى مخططات واضحة بسهولة.

إعداد العروض التقديمية تلقائيًا: تحويل الملاحظات إلى عروض احترافية بنقرة واحدة.

التجميع التلقائي للملاحظات: جمع الملاحظات ذات الصلة حسب الكلمات المفتاحية.

تلخيص الجلسات: تلخيص النقاشات في نقاط واضحة.

2- أداة ClickUp:

ClickUp هي أداة عمل متكاملة تتضمن مزايا لإدارة المشاريع وتلخيص المستندات والمحادثات، وتتضمن ClickUp Brain الذي يعمل مساعدًا افتراضيًا للفرق. ويساعد في تلخيص المحادثات الطويلة وتحديد المهام تلقائيًا من تسجيلات الاجتماعات، بالإضافة إلى إنشاء خطط المشاريع تلقائيًا.

أبرز المزايا:

التلخيص: تلخيص المستندات والمحادثات الطويلة بسهولة.

تسجيل الاجتماعات تلقائيًا: تسجيل الاجتماعات واستخراج القرارات والمهام منها.

البحث الذكي: يسمح للمستخدمين بالبحث في قوائم المهام والمستندات باستخدام أسئلة طبيعية.

كتابة النصوص: إنشاء المحتوى أو إعادة صياغته وفقًا لأسلوب الكتابة المعتمد في الشركة.

أتمتة العمليات: تنفيذ المهام الروتينية بناءً على تعليمات نصية بسيطة.

3- أداة Monday.com:

Monday.com هي أداة عمل مصممة للمساعدة في إدارة المشاريع والمهام، وتوفر المساعد الذكي Monday AI Assistant الذي يساعد الفِرق في إنشاء خطط المشاريع، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وتلخيص الاجتماعات.

أبرز المزايا:

إنشاء المهام تلقائيًا: يمكن لأعضاء الفريق إدخال هدف المشروع، ليصمم مساعد الذكاء الاصطناعي خطة عمل متكاملة.

المساعد في الكتابة: إنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو إعادة صياغتها.

التلخيص: تحويل تقارير المشروع الطويلة إلى نقاط رئيسية.

4- أداة Asana:

Asana هي أداة شهيرة لإدارة المشاريع، وقد أضيف إليها آخرًا المساعد الذكي Asana Intelligence للمساعدة في إعداد التقارير تلقائيًا والتلخيص.

أبرز المزايا:

إعداد التقارير تلقائيًا: إعداد التقارير الخاصة بالمشاريع بناءً على البيانات والتحديثات التي يضيفها أعضاء فريق العمل.

تحرير النصوص: تحسين جودة النصوص وتصحيح الأخطاء تلقائيًا.

تحليل التقدم: تقديم رؤى فورية عن التقدم المحرز في المشاريع.

5- أداة Confluence:

Confluence هي أداة تُستخدم لإنشاء الصفحات التي تتضمن معلومات خاصة بالعمل، ومشاركة المستندات والملاحظات. وتتضمن مزية الذكاء الاصطناعي Atlassian Intelligence التي تتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى وتلخيصه بسرعة.

أبرز المزايا:

إنشاء المحتوى تلقائيًا: تحويل النقاط العشوائية إلى نصوص منظمة.

استخراج المهام تلقائيًا: تحليل الملاحظات واستخلاص الإجراءات المطلوبة.

الخاتمة

تُسهل هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعاون بين أعضاء الفريق، مما يوفر الوقت للتركيز في العمل الإبداعي والمهام المهمة. وسواء كنت تبحث عن منصة للعصف الذهني أو لإدارة المشاريع أو للتعاون في مهام البرمجة، توفر الأدوات المذكورة في المقال مزايا قوية تعزز الإنتاجية بنحو ملحوظ.