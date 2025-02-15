OpenAI تعلن شراكة جديدة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية

أعلنت مجموعة ذا غارديان ميديا البريطانية، المالكة لصحيفة “الغارديان”، شراكة جديدة مع شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI.

ووفقًا للاتفاق المُبرم بين الطرفين، فإن تقارير الصحيفة سوف تظهر كمصدر للأخبار داخل ChatGPT، إلى جانب مقتطفات من المقالات وملخصات قصيرة.

وفي المقابل، ستحصل المجموعة الإعلامية على إمكانية الوصول إلى خدمات ChatGPT Enterprise المُخصصة للشركات، التي تخطط لاستخدامها لتطوير منتجات ومزايا وأدوات جديدة.

وبتلك الشراكة، تنضم “الغارديان” إلى قائمة متزايدة من المؤسسات الإعلامية التي تعقد شراكات مع OpenAI، بعد مدة من التردد بشأن نموذج أعمال الشركة.

وبدأ هذا الاتجاه بشراكة مع أسوشيتد برس عام 2023، قبل أن تتبعها العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، مثل صحيفة فايننشال تايمز، ومجموعة Axel Springer، ومجموعة News Corp مالكة صحيفة وول ستريت جورنال، ومجموعة Vox Media، ومجلة “التايم“، ومجلة “ذا أتلانتك”، وغيرها.

وتعمل OpenAI على عقد تلك الشراكات وتوسيعها من أجل إدماج محتواها في خدماتها، واستخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وحمايةً لنفسها من أي دعاوى قضائية مستقبلية تخص حقوق الملكية الفكرية.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشراكة تأتي أيضًا بعد مشاركة “الغارديان” في تحالف من الناشرين رفع دعوى قضائية ضد شركة Cohere الكندية، متهمين إياها باستخدام أكثر من 4,000 عمل محمي بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهي قضايا أصبحت متكررة منذ بزوغ نماذج اللغة التوليدية بين أيدي المستهلكين.