ميتا تعمل على تطوير روبوتات بشرية الشكل

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة ميتا تعمل على تصميم عتاد وبرمجيات خاصة بروبوتات بشرية الشكل.

وأفادت مصادر لبلومبرغ بأن فريقًا جديدًا ضمن قسم Reality Labs التابع لميتا سيبدأ بالعمل على تطوير عتاد لروبوتات بشرية الشكل قادرة على تنفيذ الأعمال المنزلية.

وتسعى ميتا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي والمستشعرات والبرمجيات الأساسية التي يمكن أن تستخدمها شركات أخرى في تصنيع الروبوتات وبيعها للجمهور، مما يعني أن الشركة قد لا تطلق روبوتًا يحمل علامتها التجارية في البداية.

وأشارت تقارير إلى أن ميتا تجري مناقشات مع شركات متخصصة في الروبوتات، مثل Unitree Robotics و Figure AI، بشأن خططها المستقبلية.

وفي مذكرة داخلية اطّلعت عليها بلومبرغ، قال أندرو بوسورث، المدير التقني في ميتا: “إن التقنيات الأساسية التي استثمرنا فيها وطوّرناها في قسمي Reality Labs والذكاء الاصطناعي تكمل جهودنا في مجال الروبوتات. إننا نؤمن بأن توسيع محفظتنا الاستثمارية في هذا المجال سيعزز قيمة Meta AI وبرامجنا للواقع المختلط والمعزز”.

يُذكر أن تسلا قد كشفت بالفعل عن روبوتات بشرية الشكل، في حين بدأت شركات تقنية أخرى دخول سوق الروبوتات، كما أظهرت أبحاث حديثة أجرتها آبل مشروعًا جديدًا لمصباح ذكي يشبه المصباح الذي تتخذه شركة الرسوم المتحركة Pixar شعارًا لها، وهو مصمم لكي يتفاعل مع المستخدمين عبر الأوامر الصوتية والإيماءات.

وفي هذا السياق، أشار المحلل مينغ تشي كو حديثًا إلى أن آبل تستكشف إمكانيات تطوير روبوتات بشرية وغير بشرية ضمن منظومتها الذكية المستقبلية للمنازل. ومن جهتها، تمتلك إنفيديا طموحات كبيرة أيضًا في مجال الروبوتات.

وسيترأس فريق الروبوتات الجديد في ميتا مارك ويتن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Cruise التابعة لجنرال موتورز، وهي شركة كانت تعمل على تطوير سيارات الأجرة الذاتية القيادة قبل إيقاف المشروع. وشغل ويتن مناصب تنفيذية سابقة في مايكروسوفت وسونوس ويونيتي وأمازون.

وتواصل ميتا تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، إذ رصدت 65 مليار دولار لهذا المجال في هذا العام، إلى جانب تكثيف جهودها لتسويق نظاراتها الذكية.