مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra الجديد

أطلقت سامسونج هاتفها الرائد Galaxy S25 Ultra في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد إعلانه في أواخر يناير 2025. ويُعدّ S25 Ultra الهاتف الأكبر حجمًا والأكثر تطورًا في سلسلة سامسونج Galaxy S25 الرائدة الجديدة، ويأتي مع تحسينات في الشاشة، والأداء، والكاميرا، والبطارية، مع تصميم محسّن وإطار مصنوع من التيتانيوم لمتانة عالية.

وفي هذه المراجعة، سنستعرض مواصفات وأبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra الجديد:

التصميم:

يتميز Galaxy S25 Ultra بتصميم متين وأنيق، ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، ويأتي مع بعض التغييرات البسيطة مقارنةً بالطراز السابق، فقد أصبحت الزوايا أكثر انحناءً، وأصبحت إطارات عدسات الكاميرا الخلفية أكبر وأكثر بروزًا، كما يمتاز بأنه أكثر متانة وأخف وزنًا مقارنةً بالطراز السابق.

يتوفر هذا الهاتف بسبعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي، الأزرق، وثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونج، هي: الأخضر، والوردي، والأسود (Titanium Jetblack).

يدعم هذا الهاتف معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أن شاشته محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Armor 2، لتوفير مقاومة عالية للخدوش والصدمات وتقليل الانعكاسات.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتمتاز شاشة الهاتف بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يجعلها واضحة تحت أشعة الشمس. وتدعم الشاشة تقنية LTPO 4.0 لتقديم معدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتزًا، حسب المحتوى المعروض؛ مما يعزز توفير طاقة البطارية.

المعالج والأداء:

يعمل Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، يُسمى (Snapdragon 8 Elite for Galaxy)، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ويقدم أداءً فائق القوة.

ومقارنة بمعالج Snapdragon Gen 3 الذي يعمل به الطراز السابق S24 Ultra، يأتي Snapdragon 8 Elite for Galaxy مع تحسينات في سرعة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة تبلغ 37%، مع تحسّن في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 30%، وتحسّن في أداء وحدة المعالجة العصبية بنسبة تبلغ 40%؛ مما يُحسن سرعة معالجة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت واحد.

يقدم الهاتف أداءً مميزًا في أثناء اللعب بالألعاب الثقيلة، مع استجابة سريعة وسلاسة عالية بفضل وحدة معالجة الرسومات Adreno 750.

انطلق مع قوة لعب مالها حدود في جهاز Galaxy S25 Ultra، واللي تم تعزيزه بمعالج مخصص هو الأقوى على الإطلاق.

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يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 7 التي تقدم مزايا جديدة ومتطورة، وقد وعدت سامسونج بتقديم تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لهذا الهاتف لمدة تبلغ سبع سنوات.

مزايا الذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن نظام Galaxy AI الذي أطلقته الشركة العام الماضي. أبرزها:

الإجراءات عبر التطبيقات (Cross app actions): هي مزية تتيح تنفيذ مهام تتطلب عادةً فتح تطبيقات متعددة باستخدام أمر صوتي واحد. على سبيل المثال: يمكنك قول: “ابحث عن مطعم نباتي بالقرب مني وأرسل عنوانه في رسالة نصية إلى صديقتي ميس”.

AI Select: هي أداة تقترح إجراءات بناءً على محتوى شاشة هاتفك. على سبيل المثال: قد تقترح التقاط صورة GIF إذا كنت تشاهد فيديو، أو تعيين الصورة التي تشاهدها خلفية للهاتف.

مزية Now Brief: التي تقدم للمستخدم اقتراحات ومعلومات موجزة يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل

البحث باللغة الطبيعية: يمكنك البحث عن صور أو إعدادات معينة باستخدام اللغة الطبيعية. على سبيل المثال: في تطبيق المعرض، يمكنك كتابة شيء مثل: “حفل زفاف في قاعة فيلادلفيا” للعثور على الصور ذات الصلة.

تحسين مزية Circle to Search: تحسنت قدرات مزية البحث Circle to Search في هواتف Galaxy S25 لتتعرف الأصوات وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL الظاهرة على الشاشة، مع السماح للمستخدم بالنقر فوق الروابط لزيارة المواقع الإلكترونية أو النقر فوق الرقم لإجراء مكالمة.

عيش يومك بالطريقة السهلة مع ميزة الموجز التفاعلي وميزة الشريط التفاعلي الموجودة على جهاز Galaxy S25 Ultra

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الكاميرا:

يضم Galaxy S25 Ultra نظام كاميرا رباعي العدسات متطور، ويأتي مع تحسينات في قدرات التصوير؛ إذ يدعم وضع التصوير الليلي المُحسّن الذي يساعد في التقاط صور أوضح في الإضاءة المنخفضة. كما يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين التباين والألوان تلقائيًا.

تأتي عدسات الكاميرا الخلفية بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتدعم التثبيت البصري OIS.

العدسة المقرّبة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x.

العدسة المقرّبة الثانية: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتقدم تفاصيل أكثر بأربع مرات مقارنة بالعدسة الفائقة الاتساع في هاتف S24 ألترا.

يمكن لكاميرا هذا الهاتف التقاط صور عالية الجودة والوضوح وتظهر فيها جميع التفاصيل، كما تظهر فيها الألوان بدرجاتها الطبيعية دون إشباع مفرط، وعند تصوير الأشخاص ستلاحظ أن لون البشرة طبيعي كما تراه العين. وتضم كاميرا هذا الهاتف محرك ProVisual Engine لتحسين الألوان ووضوح التفاصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

البطارية والشحن:

يحتوي Galaxy S25 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحن البطارية إلى نسبة تبلغ 65% خلال 30 دقيقة فقط.

يدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن سماعات Galaxy Buds أو الساعات الذكية.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra الجديد مع جميع المواصفات والمزايا التي تجعله مناسبًا لمختلف الفئات، سواء الذي يبحثون عن هاتف رائد لأداء بعض مهام العمل وتصفح الويب، أو الذين يبحثون عن هاتف مناسب للتصوير الاحترافي، أو هواة الألعاب المهتمين بالأداء القوي والسلاسة العالية والشاشة الكبيرة والواضحة.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S25 Ultra الجديد من سامسونج:

Galaxy S25 Ultra المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 218 جرامًا. السعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا .