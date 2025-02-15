إنستاجرام تختبر زر “عدم الإعجاب” في قسم التعليقات

تختبر منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام زر “عدم الإعجاب”، لكن هذه الميزة سوف تقتصر على قسم التعليقات فقط، وليس المحتوى نفسه.

وتهدف هذه الخاصية إلى تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن التعليقات غير الملائمة أو التي لا صلة لها بالمحتوى المنشور.

ولن تعرض منصة إنستاجرام عدد مرات ضغط المستخدمين على زر “عدم الإعجاب” بنحو عام، لكن وفقًا لرئيس المنصة آدم موسيري، فإن هذه التفاعلات مع الزر سوف تؤثر في ترتيب التعليقات.

وأوضح موسيري في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة ثردز أن هذه الميزة “توفر للمستخدمين وسيلة خاصة للإشارة إلى أنهم لا يشعرون بالارتياح تجاه تعليق معين، على أمل أن تُسهم في جعل بيئة التعليقات إيجابية أكثر في المنصة”.

وأكّدت ميتا مالكة المنصة أن الهدف الأساسي من الميزة هو تحسين جودة التعليقات. ومع ذلك، فإن الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار، ومحدودة لمجموعة صغيرة من المستخدمين، مع احتمال طرحها على نطاق أوسع مستقبلًا. ولم تحدد المنصة موعدًا محددًا لتوفيرها بنحو عام لكافة المستخدمين.

ويأتي هذا الاختبار ضمن سلسلة من التحديثات التي تجريها إنستاجرام حديثًا، فقد أعلنت المنصة سابقًا تطوير تطبيق لتحرير الفيديو يشبه إلى حد بعيد تطبيق CapCut الشهير التابع لمنصة تيك توك، كما رفعت مدة الحد الأقصى لمقاطع الفيديو القصيرة Reels إلى 3 دقائق بالتزامن مع مواجهة منصة تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة.