Gemini يتيح رفع الملفات وتحليلها لأصحاب الحسابات المجانية

أعلنت جوجل توفير إمكانية تحميل الملفات وتحليلها لأصحاب الحسابات المجانية في Gemini، وهي ميزة كانت متاحة سابقًا فقط للمشتركين في الخدمة.

وعند تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Gemini عبر متجر جوجل بلاي، تظهر رسالة تفيد بتوفر إمكانية تحميل الملفات وتحليلها، للحصول على “ملخصات سريعة، ورؤى قابلة للتنفيذ”.

ويمكن العثور على خيارات تحميل الملفات عبر النقر على أيقونة “+” في الزاوية السفلية اليسرى، إذ أضاف Gemini خيارين جديدين، وهما “الملفات Files” و”Drive”، إلى جانب الخيارات السابقة “الكاميرا” و”المعرض”، علمًا بأن هذه التحديثات متاحة أيضًا للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية عبر الويب.

ويمكن لمستخدمي Gemini أصحاب الحسابات المجانية الآن تحميل الملفات مباشرةً من Google Drive أو عبر الويب. وتتيح الميزة طرح الأسئلة حول الملفات أو تلخيص محتواها اعتمادًا على نموذج Gemini 2.0 Flash.

ومن تنسيقات الملفات المدعومة التي يمكن رفعها ملفات النصوص العادية، وملفات الأكواد البرمجية، وملفات المستندات، بالإضافة إلى مستندات Google Docs، وملفات جداول البيانات، وجداول البيانات المُنشأة عبر Google Sheets.

ولم تعلن جوجل بعدُ حدود عدد الملفات أو حجمها لمستخدمي Gemini أصحاب الحسابات المجانية. ويستطيع مستخدمو Gemini Advanced تحميل 10 ملفات في المرة الواحدة بحد أقصى 100 ميجابايت لكل ملف.

وتتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT إمكانية رفع الملفات والصور إلى حسابات المستخدمين، سواء أصحاب الحسابات المجانية أو المشتركين، وتلخيصها والسؤال عنها وطلب تحليلها، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإجراءات فيها.