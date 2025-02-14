Arm تطوّر شريحتها الخاصة داخليًا.. وميتا أولى عملائها

تخطط شركة Arm للكشف عن شريحة المعالجة الخاصة هذا العام، مع اختيار ميتا كأول عميل لها، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وستتكون الشريحة من معالج مركزي (CPU) مخصص للخوادم في مراكز البيانات، مع إمكانية تخصيصه لعملاء مختلفين.

ومن المتوقع أن تعمل شركة TSMC (شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات) على تصنيعها، على أن تُعلن الشريحة المطوّرة داخليًا بحلول الصيف المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان سوفت بانك، الشركة الأم لـ Arm، مشروع “Stargate” الشهر الماضي، وهو شراكة مع OpenAI وأوراكل لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة قد تصل إلى 500 مليار دولار.

وتعد Arm شريكًا تقنيًا رئيسيًا في المشروع إلى جانب مايكروسوفت وإنفيديا، مما يعني أن معالجها الجديد قد يكون جزءًا من هذه المبادرة، إضافةً إلى الجهاز الشخصي الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يُقال إن جوني آيف يطوره بالتعاون مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI.

وتُستخدم تصميمات Arm في معظم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة عالميًا، إلى جانب أجهزة ماك من آبل وحواسيب ويندوز المزودة بمعالجات كوالكوم. وتتميز هذه المعالجات بكفاءة طاقة أعلى مقارنةً بمعالجات إنتل و AMD، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمراكز البيانات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتضع هذه الخطوة Arm في منافسة مباشرة مع بعض عملائها الحاليين، مثل إنفيديا، التي تنتج معالجات خوادم قائمة على معمارية Arm.

ومن الجدير بالذكر أن Arm لم يسبق لها تصنيع شرائحها الخاصة، إذ كانت تعتمد على ترخيص تقنياتها وبراءات اختراعها لشركات مثل آبل، التي تعمل على تخصيص التصميمات وفقًا لاحتياجاتها وتصنيعها عبر شركات مثل TSMC أو سامسونج.

وفي سياق آخر، تواجه Arm نزاعًا قانونيًا مع كوالكوم حول شروط الترخيص، في حين تقترب سوفت بانك من الاستحواذ على شركة Ampere المتخصصة في تصميم معالجات الخوادم.

ووفقًا لمصادر فايننشال تايمز، فإن هذه الصفقة ستكون محورية لمشروع Arm الخاص بتطوير الشرائح داخليًا.