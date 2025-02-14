وداعًا للأخضر التقليدي.. واتساب تطلق ميزة سمات الدردشة

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة “سمات الدردشة Chat Themes” التي تتيح للمستخدمين إضفاء طابع شخصي على الدردشات من خلال فقاعات دردشة ملونة، وخلفيات جديدة.

ومنذ إطلاقه في الأجهزة المحمولة، حافظ تطبيق واتساب على اللون الأخضر كطابع أساسي في مختلف أجزائه، مثل شاشة الدردشة.

ويتيح واتساب للمستخدمين بالفعل تغيير خلفيات الدردشة من خلال مجموعة من الألوان والقوالب المميزة. ولكن وفقًا للإعلان الجديد، ستتوفر 30 خلفية جديدة افتراضيًا، مع استمرار إمكانية اختيار الخلفية من معرض الصور في الهاتف.

وتُعد الميزة الجديدة الأبرز إلى جانب الخلفيات خيار “سمات الدردشة”، الذي يُمكّن المستخدمين من تغيير فقاعات الدردشة مع خلفيات متناسبة، مع توفير خيارات متنوعة للاختيار منها.

وحتى الآن، كانت فقاعات الدردشة تقتصر على اللون الأخضر، ويبدو أن واتساب تسعى إلى اللحاق بالمنافسين مثل تيليجرام من خلال إتاحة تخصيص السِمات وفقًا لتفضيلات المستخدمين.

وسيؤدي اختيار أي سمة دردشة جاهزة في واتساب إلى تغيير كل من الخلفية وفقاعات الدردشة، مع إمكانية التعديل والمزج بينها بما يناسب ذوق المستخدم. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير الخلفية يدويًا عبر تحميل أي صورة من معرض الهاتف.

ومن الجدير بالذكر أن هذه السمات يمكن تطبيقها في محادثة معينة أو في كافة المحادثات، لكنها تظل مرئية فقط للمستخدم الذي عيّنها، دون أن تظهر للطرف الآخر. كما يمكن للمستخدم تغيير سمة الدردشة للقنوات التي يتابعها في واتساب.

وبدأت واتساب بالفعل طرح هذه السمات والخلفيات الجديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون، على أن تتوفر عالميًا خلال الأسابيع المقبلة. وبمجرد توافرها، يمكن للمستخدمين تفعيلها عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار الدردشات، ثم تعيين سمة الدردشة الافتراضية.

وأما لتغيير السِمة في محادثة محددة، فيمكن لمستخدمي أندرويد فتح الدردشة المطلوبة، ثم الضغط على القائمة الثلاثية النقاط، واختيار “سمة الدردشة”، في حين يمكن لمستخدمي آيفون الضغط على اسم الدردشة، والبحث عن خيار “سمة الدردشة”.