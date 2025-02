منها العربية.. مايكروسوفت تعزز القدرات الصوتية لـ Copilot بدعم 40 لغة

أعلنت مايكروسوفت توسيع نطاق دعم اللغات في الوضع الصوتي لمساعدها الذكي Copilot، إذ وفرت دعمًا لـ 40 لغة جديدة، منها اللغة العربية، إلى جانب تحسينات في الاستجابة الفورية لجعل المحادثات طبيعية وأكثر سلاسة للمستخدمين.

ومنذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، أضاف الوضع الصوتي Copilot Voice داخل مساعد مايكروسوفت الذكي بُعدًا صوتيًا متطورًا إلى تجربة المساعد الذكي، متجاوزًا المساعدات الصوتية التقليدية من ناحية القدرة على إدارة الحوارات المتعددة المراحل، والتفاعل مع المقاطعات، وضبط نبرة الصوت بناءً على الإشارات العاطفية.

ويُعد الوضع الصوتي مجانيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا في ظل تزايد الخدمات المأجورة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل “وضع الصوت المتقدم” في ChatGPT من OpenAI.

ويشكّل التوسع في دعم اللغات خطوة مهمة نحو جعل Copilot Voice مساعدًا ذكيًا على المستوى العالمي، إذ أصبح قادرًا على التعامل مع المستخدمين بلغاتهم الأصلية، وفهم الانتقالات بين اللغات.

ويعكس هذا التطوير إستراتيجية مايكروسوفت في جعل Copilot أداة عالمية تتجاوز الأسواق الناطقة بالإنجليزية.

Copilot Voice speaks over 40 languages now! Whether you want to chat in Japanese or translate Italian, it has you covered. And Zurich team, don't judge me while I try to learn "hi, how are you" in German. pic.twitter.com/lWjplLmOCU

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) February 13, 2025