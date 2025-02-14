سامسونج تكشف سبب تأخر تحديث One UI 7

لم يحصل أي جهاز من سلسلة أجهزة “جالاكسي Galaxy” المحمولة حتى الآن على الإصدار المستقر من تحديث One UI 7.0 السنوي، مما أثار تساؤلات حول سبب التأخير.

ونالت سامسونج إشادة واسعة في السنوات الأخيرة، بسبب سرعة طرح تحديثات نظام التشغيل، إذ كانت من أولى الشركات التي توفر أحدث إصدارات أندرويد بعد جوجل، لكن هذا العام جاء مخيبًا لآمال المستخدمين بعد تأخر إطلاق تحديث One UI 7.

وفي مقابلة حديثة نشرتها سامسونج عبر موقعها الرسمي، كشفت سالي جيونغ، رئيسة قسم البرمجيات في الشركة، أن التأخير يعود إلى رغبة سامسونج في إحداث نقلة نوعية في واجهة One UI 7، وهو ما تطلّب تخطيطًا استمر لمدة تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام قبل بدء عملية التطوير الفعلية.

وقالت جيونغ: “في العادة، تُحدّث الواجهة سنويًا، لكن مع One UI 7، اتبعنا نهجًا مختلفًا. أردنا تحقيق قفزة كبيرة، مما استلزم مدة تحضيرية طويلة لضمان تحسينات مؤثرة في التجربة العامة للمستخدمين”.

ومع أن المقابلة لم تكشف عن موعد محدد لطرح التحديث، فإن تسريبات حديثة أشارت إلى أن سامسونج تعتزم إصدار ثلاث نسخ تجريبية إضافية من التحديث لسلسلة Galaxy S24 قبل طرح النسخة المستقرة.

ووفقًا للتسريبات، فإن من المتوقع أن تُطرح إحدى النسخ في فبراير، وأخرى في مارس، وثالثة في أبريل، مما يعني أن الإصدار الرسمي قد لا يصل قبل أبريل المقبل.

وتبدأ سامسونج إطلاق التحديثات للإصدارات الحديثة من أجهزتها أولًا، ثم تصل إلى باقي الأجهزة المؤهلة تدريجيًا.