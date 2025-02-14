جوجل تحدّث مساعد Gemini وتضيف ميزة تذكّر المحادثات

أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini قادرًا على تذكر المحادثات السابقة لتقديم ردود أكثر دقة، وذلك للمشتركين في خدمة Gemini Advanced ضمن باقة Google One AI Premium.

ومع هذا التحديث، لن يكون المستخدمون بحاجة إلى إعادة تلخيص المحادثات السابقة أو البحث عن المحادثة لاستئنافها، إذ سيتمكن Gemini من الاستفادة من السياق تلقائيًا.

ويمكن للمستخدمين الآن طلب ملخصات لمحادثاتهم السابقة، والبناء عليها في محادثات جديدة.

وكانت جوجل قد طرحت بالفعل ميزة تسمح لـ Gemini بتذكر تفضيلات المستخدم، لكن التحديث الجديد يوسع نطاق هذه الإمكانية عبر السماح للمساعد بالرجوع إلى النقاشات السابقة.

ويُمكن للمستخدمين مراجعة سجل الدردشة وإدارته أو حذفه في أي وقت من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق Gemini، ثم اختيار “نشاط تطبيقات Gemini”.

وتتوفر ميزة التذكّر التلقائي حاليًا لمشتركي Google One AI Premium، ويمكن تجربتها باللغة الإنجليزية عبر تطبيق Gemini في الويب أو الهواتف الذكية.

وتخطط جوجل لتوسيع دعم الميزة، وتضمين لغات إضافية، بالإضافة إلى توفيرها لعملاء الشركات عبر خطط Google Workspace Business و Enterprise خلال الأسابيع المقبلة.

وتسعى جوجل إلى توفير المزيد من المزايا في مساعدها الذكي لجذب عدد أكبر من المستخدمين في ظل منافسة شرسة مع تطبيقات ChatGPT و Clauade و Perplexity و Copilot وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي باتت توفر مزايا مهمة لأصحاب الحسابات المجانية والاشتراكات المأجورة على حدٍ سواء.