تيك توك يعود إلى متجري آب ستور وجوجل بلاي في الولايات المتحدة

أصبح تطبيق تيك توك متاحًا مجددًا في متجر تطبيقات آب ستور الخاص بأجهزة آبل ومتجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد في الولايات المتحدة، بعد أن اختفى من كلا المتجرين في 19 يناير الماضي إثر فرض حظر مؤقت على التطبيق لمدة وجيزة.

ورُفع الحظر سريعًا عقب تعهّد الرئيس دونالد ترامب بعدم تنفيذ الحظر. ومع ذلك، فقد ظل التطبيق غير متاح للتنزيل عبر المتاجر الأمريكية.

وتراجعت آبل الآن عن قرارها بإزالة التطبيق، إذ أفادت بلومبرغ بأن الشركة أعادت تيك توك إلى متجرها بعد تلقيها خطابًا من المدعية العامة الأمريكية بام بوندي.

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا لوزارة العدل بتأجيل تنفيذ الحظر لمدة قدرها 75 يومًا. ولم تصدر آبل تعليقًا رسميًا حول هذا القرار.

وبالتزامن مع ذلك، أصبح التطبيق متاحًا أيضًا رسميًا في متجر جوجل بلاي، بعدما كانت جوجل قد شجّعت مستخدمي أندرويد على تحميله من مصادر خارجية.

ووفقًا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فقد حصلت جوجل على تأكيدات من وزارة العدل الأمريكية أن إعادة التطبيق إلى المتجر لا تخالف القانون.

وفي ظل هذا التطور، يظل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير واضح. فقد كرر ترامب رغبته في التوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار تشغيل التطبيق، وإجراء ترتيبات قد تمنح الحكومة الأمريكية حصة في الشركة.

وتقدّم مستثمرون وشركات بعروض للاستحواذ على أجزاء من عمليات تيك توك، لكن الشركة لم تعلن بعدُ العروض التي قد تأخذها بعين الاعتبار.