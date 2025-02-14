بايدو تعتزم إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي ERNIE مجانًا

في ظل المنافسة القوية في سوق الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة بايدو أنها ستجعل روبوت الدردشة الذكي الخاص بها ERNIE Bot متاحًا مجانًا للمستخدمين بدءًا من أبريل المقبل، سواء في أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم استردادًا للمبالغ التي دفعها بعض المستخدمين في حالات معينة، مستندةً في قرارها إلى انخفاض التكاليف وتحسينات التكنولوجيا.

وإلى جانب ذلك، تخطط بايدو لإطلاق وظيفة بحث متقدمة في اليوم نفسه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز. وستتوفر هذه الميزة مجانًا، ومن المتوقع أن تتمتع بقدرات محسّنة في الاستدلال المنطقي.

وكانت بايدو قد بدأت تقديم مزايا مأجورة في محرك بحثها أواخر عام 2023، مستندةً إلى نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل ERNIE 4.0، وقد بلغ الاشتراك الشهري فيها نحو 8 دولارات أمريكية.

وكانت بايدو من أولى الشركات الصينية الكبرى التي أطلقت روبوت دردشة معتمد على الذكاء الاصطناعي لمنافسة ChatGPT، لكن روبوت ERNIE واجه صعوبة في تحقيق انتشار واسع.

وبحسب بيانات رويترز، فقد شهدت بدائل محلية أخرى مثل روبوت Doubao من بايت دانس، والمساعد الذكي DeepSeek (المتاح مجانًا) إقبالًا أكبر من المستخدمين.

وكانت تقارير حديثة قد أفادت بأن شركة آبل قد تخلت عن خططها بشأن التعاون مع بايدو أو DeepSeek لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما في أجهزتها المتاحة في الصين. وبدلًا من ذلك، ستتجه إلى التعاون مع شركة علي بابا.