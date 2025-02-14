آبل تعلن إقامة حدث إعلامي يوم 19 فبراير

تستعد شركة آبل للكشف عن أولى منتجاتها الجديدة لعام 2025 قريبًا، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، إقامة حدث يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير.

وقال كوك في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة إكس: “استعدوا للقاء أحدث فرد في العائلة” دون أن يكشف كوك صراحةً عن المنتج المقصود.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

وأرفق كوك مع المنشور صورة متحركة لشعارها اللامع داخل شكل يشبه جهاز التتبع AirTag، مما يعزز التكهنات بشأن إطلاق الجيل الثاني من جهاز التتبع الذكي.

وتشير الشائعات إلى أن جهاز AirTag 2 سيأتي بمدى أطول، ومكبر صوت محسن يصعب إزالته، إضافةً إلى تكامل أعمق مع نظارة Apple Vision Pro.

وإلى جانب ذلك، تشير التقارير إلى أن آبل تستعد للإعلان عن إصدار جديد من هواتف آيفون المنخفضة الثمن، وهو هاتف iPhone SE 4 المُنتظر، بعد مضي 3 سنوات كاملة على إطلاق الجيل الثالث. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتحسينات كُبرى على مستوى التصميم الخارجي والمواصفات الداخلية.

ويُحتمل أن تقدّم آبل أخبارًا جديدة تخص نظارة Vision Pro، وربما تكشف أيضًا عن جهاز MacBook Air بمعالج M4 خلال المؤتمر.

ومع وجود العديد من المنتجات التي تشير إليها التقارير الصحفية، يبدو أن لدى آبل أكثر من خيار لما يمكن أن تكشف عنه في حدثها المنتظر الأسبوع المقبل.