آبل تعلن إقامة حدث إعلامي يوم 19 فبراير

تستعد شركة آبل للكشف عن أولى منتجاتها الجديدة لعام 2025 قريبًا، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، إقامة حدث يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 فبراير.

وقال كوك في منشور له عبر حسابه الشخصي في منصة إكس: “استعدوا للقاء أحدث فرد في العائلة” دون أن يكشف كوك صراحةً عن المنتج المقصود.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025