OpenAI تكشف عن خططها لنماذجها المستقبلية

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن خطط الشركة لنموذجي الذكاء الاصطناعي GPT-4.5 و GPT-5 في منشور له عبر منصة إكس.

وأشار ألتمان إلى أن تشكيلة منتجات OpenAI أصبحت معقّدة، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تبسيط منتجاتها بنحو كبير. وأضاف قائلًا: “إننا نكره نظام اختيار النماذج بقدر ما تفعلون، وهدفنا هو العودة إلى نموذج ذكاء اصطناعي موحّد وسحري”.

وأوضح ألتمان أن نموذج GPT-4.5، الذي كان يُعرف داخليًا باسم Orion، سيكون آخر نموذج لا يعتمد على أسلوب “سلسلة التفكير”، وهو أسلوب بدأت الشركة اعتماده في بعض النماذج المتطورة مثل o1.

وأما بعد GPT-4.5، فإن أحد الأهداف الرئيسية للشركة توحيد نماذج التفكير المنطقي “o” مع سلسلة نماذج GPT لإنشاء أنظمة يمكنها استخدام كافة أدوات OpenAI، وتحديد متى يتطلب الأمر عمليات تفكير طويلة أو قصيرة، مما يجعلها أكثر كفاءة لمجموعة واسعة من المهام.

وأكّد ألتمان أن الشركة ستعمل على إدماج نموذج o3 ضمن GPT-5 بدلاً من إطلاقه بنحو مستقل، مشيرًا إلى أن نموذج o3-mini أُطلق بالفعل في يناير بعد إعلان o3 في ديسمبر.

وعند طرح GPT-5 مستقبلًا، سيتمكن مستخدمو ChatGPT أصحاب الحسابات المجانية من الوصول إلى المحادثات دون قيود، ولكن عند مستوى ذكاء قياسي، في حين سيحصل مشتركو Plus على مستوى ذكاء أعلى، مع تقديم مستوى أكثر تقدمًا لمشتركي Pro.

ولم يحدد ألتمان موعدًا دقيقًا لإطلاق GPT-4.5 وGPT-5، لكنه أشار إلى أن الإطار الزمني يتراوح بين “أسابيع وأشهر”.

يُذكر أن إيلون ماسك قدّم هذا الأسبوع عرضًا قيمته 97 مليار دولار للاستحواذ على الجهة غير الربحية لشركة OpenAI، إلا أن مجلس الإدارة رفض العرض.