Galaxy A56.. سامسونج تعتزم إطلاق أفضل هواتفها في الفئة المتوسطة قريبًا

تعتزم سامسونج إطلاق هاتف Galaxy A56 خلال الأسابيع القادمة، وهو يُعد الإصدار الأفضل المُنتظر في فئة الهواتف المتوسطة من الشركة الكورية.

وكشف المُسرِّب الشهير Evan Blass عن مجموعة صور متحركة ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج Galaxy A56 القادم.

وتُظهر الصور الهاتف من زوايا متعددة، وبأربعة ألوان مختلفة، وهي الفضي والوردي والأسود والأخضر. ومن المتوقع إطلاق الهاتف رسميًا في مارس، بالتزامن مع هواتف منافسة من آبل وجوجل، مثل iPhone SE 4 و Pixel 9a.

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف Galaxy A56 سيأتي بتصميم ذي حواف مسطحة، مع إطار شاشة سميك نسبيًا عند الجزء السفلي، إضافةً إلى كاميرات خلفية معاد تصميمها تضم ثلاث عدسات مرتبة مع خلفية سوداء.

ومن التغييرات البارزة تصميم أزرار الطاقة ومستوى الصوت، التي أصبحت الآن بارزة قليلًا عن إطار الهاتف بدلًا من أن تكون مدمجة فيه.

ويُقال إن الهاتف قد يعمل بمعالج Exynos 1580 من سامسونج، مع بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، ودعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، وهو أمر مفاجئ نظرًا إلى أن هاتف Galaxy S25 الرائد ما زال يقتصر على سرعة شحن قدرها 25 واطًا فقط.

وأما فيما يتعلق بالكاميرات، فيُقال إن الهاتف سيأتي بالكاميرات نفسها، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 5 ميجابكسل، في حين ستحصل الكاميرا الأمامية على ترقية إلى مستشعر جديد بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ومن المتوقع إطلاق هاتف Galaxy A56 إلى جانب هاتفين أرخص ثمنًا، وهما Galaxy A36 و Galaxy A26 خلال الأسابيع القادمة.