وكالة الفضاء السعودية تعرض جهودها في تعزيز الابتكار في قطاع الفضاء في “ليب 25” 

عرضت وكالة الفضاء السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 25 التقني، جهودها في تعزيز الابتكار في قطاع الفضاء، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم الاستكشاف الفضائي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة عبر التطبيقات الفضائية.

وخلال كلمته التي ألقاها على منصة المؤتمر الرئيسية، أكد معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الاقتصاد الفضائي يشهد تحولًا إستراتيجيًا بفضل تكامل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التقنيات الرقمية سيساهم في تطوير حلول متقدمة لمجالات المراقبة البيئية، وتحليل المناخ، وتعزيز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مبينًا أن المملكة تعمل على بناء منظومة فضائية قائمة على أحدث التطورات الرقمية، مؤكدًا أن تسخير البيانات الفضائية سيُمكّن من تحقيق قفزات نوعية في الابتكار والاستدامة وتعزيز مكانة المملكة في علوم الفضاء.

ألقى معالي @msTamimi كلمة في المؤتمر التقني الدولي #ليب25؛ تناول فيها دور الاقتصاد الرقمي واقتصاد الفضاء وأهمية اقتصاد البيانات في دعم نموهما وتعزيز الابتكار فيهما.#وكالة_الفضاء_السعودية pic.twitter.com/q2MBo7Y6Z6 — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2025

وخلال المؤتمر شارك نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور فالاناثان مونسامي في جلسة حوارية، أوضح خلالها أن المملكة تسعى إلى تعزيز الابتكار في قطاع الفضاء عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية ودعم الأبحاث العلمية، لافتًا النظر إلى أن توظيف البيانات الفضائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي يُعدّ ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وشاركت الوكالة أيضًا في سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، وتمكين المرأة في القطاع التقني، وتنمية المهارات العلمية، وتوظيف التقنيات الفضائية في معالجة التحديات الأرضية، وقد شارك في هذه الجلسات مجموعة من رواد الفضاء السعوديين والخبراء العالميين، وناقشوا عبرها التحديات التقنية التي تواجه استكشاف الفضاء العميق، وسُبل تعزيز التعاون البحثي والتقني بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع.

يُشار إلى أن مشاركة وكالة الفضاء السعودية الواسعة في نسخة المؤتمر الرابعة، تأتي ضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي في علوم الفضاء، والاستفادة من أحدث التقنيات لدعم التنمية المستدامة، بما يساهم في تعزيز ريادة المملكة في قطاع الفضاء والتقنيات الفضائية المتقدمة.