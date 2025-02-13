ميتا تكثّف جهودها لدخول مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي

أفادت تقارير بأن شركة ميتا تنوي زيادة استثماراتها في مجال تطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي، وهي تجري مفاوضات للاستحواذ على شركة رقاقات كورية جنوبية، في إطار سعيها إلى تعزيز بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمجلة فوربس، فإن ميتا قد تعلن الاستحواذ على شركة FuriosaAI – وهي شركة ناشئة أسسها موظفون سابقون في سامسونج و AMD – في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وتعمل FuriosaAI على تطوير رقاقات متخصصة في تسريع تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها نماذج اللغة الكبيرة، مثل نماذج Llama 2 و Llama 3 التابعة لميتا.

وجمعت FuriosaAI حتى الآن استثمارات قدرها 90 مليار وون كوري (أي نحو 62 مليون دولار)، من مستثمرين مختلفين منهم شركة التكنولوجيا الكورية Naver.

وكانت الشركة قد صرّحت سابقًا بأنها تجري محادثات مع عملاء محتملين لم تُكشف هويتهم في الولايات المتحدة واليابان والهند.

وتسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تقليل اعتمادها على شركة إنفيديا، الرائدة في مجال تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي، كما يأتي ذلك في سياق جهودها الداخلية لتطوير رقاقات تسريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكانت الشركة قد أعلنت حديثًا أنها تتوقع إنفاق ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام لدعم إستراتيجياتها في الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، أشارت تقارير صحفية إلى أن OpenAI تواصل العمل على تطوير أول رقاقة مخصصة لها لتدريب الذكاء الاصطناعي، إذ وصلت حاليًا إلى المرحلة قبل الأخيرة من عملية التصميم التي تسبق مباشرةً مرحلة التصنيع، استعدادًا لعملية الإنتاج الكُبرى بحلول عام 2026 المقبل.