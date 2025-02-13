مايكروسوفت تعلن مزايا جديدة قادمة إلى Clipchamp في 2025

كشفت مايكروسوفت رسميًا عبر مدونة Microsoft 365 Insider عن تحديثات جديدة قادمة إلى برنامج تحرير الفيديو Clipchamp، الذي يوصف بأنه “سريع وسهل الاستخدام”.

وسيبدأ طرح التحديثات لمستخدمي الحسابات الشخصية هذا الشهر، في حين سيحصل عليها مستخدمو حسابات الأعمال في الشهر المقبل.

ومن أبرز الإضافات الجديدة، دعم التبديل بين الوضعين الفاتح والداكن، إذ ستتبع الواجهة إعدادات النظام بنحو افتراضي، لكن يمكن تعديل ذلك يدويًا من خلال الإعدادات داخل البرنامج .

وتعمل مايكروسوفت على إعادة تصميم واجهة التحرير لجعلها أكثر بساطة وسهولة للمبتدئين، مع تحسينات في التنقل، ومنها إمكانية طي الشريط الجانبي والخط الزمني، وتوفير تحكم أدق في تكبير وتصغير الخط الزمني، بالإضافة إلى دعم تشغيل الفيديو بملء الشاشة.

وإلى جانب ذلك، أُعيد ضبط وظائف التراجع والإعادة لمنح المستخدمين تحكمًا أفضل، وأصبح بالإمكان تغيير نسب الأبعاد حسب الحاجة، مع دعم الترجمة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مقاطع الفيديو.

وأضافت مايكروسوفت طوابع زمنية إلى الخط الزمني، إذ يظهر الآن توقيت دقيق عند وضع المؤشر، مما يساعد في تحديد المواقع داخل الفيديو بسهولة.

وحسّنت مايكروسوفت ميزة تجميع العناصر، إذ يمكن للمستخدمين تحديد عناصر مثل الموسيقى والنصوص والصور، ثم إدماجها في مسار واحد من خلال خيار “تجميع Group” عند النقر بزر الفأرة الأيمن.

وتظهر هذه المجموعات على الخط الزمني مع صورة مصغّرة ومعلومات إضافية حول عدد العناصر داخل كل مجموعة، وتصنيفها حسب النوع.

يُذكر أن برنامج Clipchamp شهد تطورًا كبيرًا منذ استحواذ مايكروسوفت عليه في عام 2021، إذ حصل على مزايا مثل زر الاقتراحات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يحدد الأجزاء الصامتة في الفيديو لمساعدة المستخدمين في حذفها، إلى جانب إمكانية إدراج تسجيلات صوتية داخل المقاطع، وغيرها من المزايا.