سامسونج تُطلق هاتف Galaxy F06 5G المنخفض الثمن

أعلنت سامسونج رسميًا هاتف Galaxy F06 5G بسعر منخفض، وهو يشترك في معظم مواصفاته مع هاتف Galaxy A06 من الفئة الاقتصادية أيضًا، ويحمل تحسينات كبيرة مقارنةً بالإصدار السابق Galaxy F05.

ومع ذلك، يوجد اختلاف رئيسي بين الهاتفين في المعالج، إذ يعتمد هاتف Galaxy F06 على معالج MediaTek Dimensity 6300، مما يتيح دعمًا واسع النطاق لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يعتمد الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 25 واطًا لشحن البطارية سريعًا، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة One UI، وتعد سامسونج بتقديم 4 تحديثات رئيسية للنظام و 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتوفر الشركة الإصدار الأساسي من الهاتف بذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزينية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة السعة التخزينية باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى تيرابايت.

وسيتوفر هاتف Galaxy F06 5G بلونين هما الأزرق والبنفسجي، وقد أعلنت سامسونج بدء إتاحة الهاتف في السوق الهندية بسعر يبدأ من 110 دولارات أمريكية، ومن المتوقع طرح الهاتف في بعض الأسواق الأخرى خلال الآونة المقبلة.