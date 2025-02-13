جوجل تعلن تحديثات جديدة لمزايا الرقابة الأبوية

أعلنت جوجل سلسلة من التحديثات لبرنامج الرقابة الأبوية Google Family Link، بالإضافة إلى خطط لاختبار تقنيات تعلم آلي جديدة لتقدير أعمار المستخدمين، مما سيمكنها من تقديم تجارب أكثر ملاءمة للفئات العمرية المختلفة على أجهزة الأطفال.

وكانت الشركة قد كشفت سابقًا عن نيتها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار مستخدمي يوتيوب بهدف تحسين التوصيات، لكنها أكّدت أن هذه الميزة ستُختبر أيضًا على مستوى حسابات جوجل، مما يجعلها قابلة للتطبيق عبر مختلف خدمات الشركة، وليس يوتيوب فقط.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات نموذج تقدير الأعمار في الولايات المتحدة خلال هذا العام، على أن تتوسع إلى دول أخرى لاحقًا. وتعد هذه الخطوة مشابهة لما تطبقه منصات أخرى مثل تيك توك وفيسبوك وإنستاجرام التي تستخدم تقنيات تقدير الأعمار، والتحقق منها.

وإلى جانب ذلك، حصلت خدمة Google Family Link على تحديثات جديدة تعزز قدرة الآباء على إدارة أوقات استخدام الأجهزة، والتحكم في الخصوصية والأمان عبر مجموعة من التطبيقات والخدمات مثل البحث والصور ويوتيوب وكروم وغيرها.

ومن أبرز التحديثات ميزة “وقت المدرسة” (School Time)، التي ستبدأ الوصول إلى أجهزة أندرويد اللوحية والهواتف الأسبوع المقبل. وتتيح هذه الميزة للآباء ضبط أوقات استخدام الجهاز تلقائيًا خلال ساعات الدراسة، مع إمكانية تقييد الوصول إلى تطبيقات معينة.

وستُضاف خاصية جديدة تتيح للوالدين تحديد جهات اتصال معينة على هاتف الطفل، مما يسمح له بالاتصال بها أو إرسال الرسائل النصية إليها فقط. ومن المتوقع أن يبدأ طرح هذه الميزة في مارس المقبل.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف يتمكن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة أندرويد من الدفع في المتاجر عبر محفظة جوجل، إذ ستسمح جوجل للوالدين بإضافة بطاقة دفع إلى محفظة الطفل الرقمية، ليتمكن من استخدامها، كما سيتمكن الآباء من الموافقة على البطاقات الجديدة أو إزالتها أو إضافة بطاقات الهدايا والتذاكر، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل المعاملات المالية.

وسيحصل المراهقون لاحقًا هذا العام على مزايا ذكاء اصطناعي جديدة، منها أداة “تعلم عن Learn About” التي توفر تجارب تعليمية تفاعلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أداة تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي NotebookLM.

وتأتي هذه التحديثات في ظل تزايد الضغوط التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها، مما دفع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، إلى تقديم المزيد من مزايا الأمان والخصوصية لحماية المستخدمين القُصّر.

وقد بدأت جوجل بالفعل تفعيل فلتر البحث الآمن تلقائيًا للمستخدمين دون سن 18 عامًا، وتقليل ظهور الإعلانات الحساسة، وتقييد المحتوى غير المناسب في يوتيوب، وغيرها من الإجراءات لحماية خصوصية الأطفال والمراهقين.