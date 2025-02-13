تيك توك يشهد زيادة كُبرى في التحميلات غير الرسمية في الولايات المتحدة

يشهد تطبيق تيك توك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستخدمين الذين يلجؤون إلى طرق غير رسمية لتنزيله على هواتفهم في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ويأتي ذلك على خلفية قرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسمح باستخدام المنصة حتى مع قرار المحكمة العليا الذي يقضي ببيعها أو حظرها استنادًا إلى قانون أقره الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي.

ومع ذلك، تمنع شركتا آبل وجوجل التنزيلات الجديدة للتطبيق، مما يدفع المستخدمين بنحو متزايد إلى اللجوء لما يُعرف باسم “التحميل الجانبي” للحصول عليه أول مرة، أو إعادة تحميله على جهاز جديد.

وتتضمن هذه العملية لجوء المستخدمين إلى مواقع أو خدمات خارجية بدلًا من المتاجر الرسمية للحصول على التطبيق، مثل خدمة Signulous التي أفادت بأن 120 ألف شخص استخدموا خدماتها لتنزيل تيك توك على أجهزة آيفون.

ويلجأ المستخدمون في الولايات المتحدة إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، التي تسمح لهم بالتظاهر بأنهم في بلد آخر حيث لا يسري الحظر.

وبحسب بيانات جوجل، فقد بلغت عمليات البحث عن “VPN” أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي بالتزامن مع دخول قانون حظر تيك توك حيز التنفيذ.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الاتجاهات تُظهر مدى صعوبة تطبيق الحظر، إذا قررت الولايات المتحدة فرضه بحلول أبريل المقبل.

وشهدت شركة أخرى تعمل في مجال التحميل الجانبي على آيفون، وتُدعى AppDB، ما يقرب من 95 ألف عملية تنزيل لتيك توك، وتضاعف عدد أعضائها منذ التلويح بحظر التطبيق.

وكانت تيك توك قد أصدرت إرشادات هذا الأسبوع لتسهيل تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد، علمًا بأن التحميل الجانبي على هواتف أندرويد أكثر شيوعًا وسهولةً مقارنةً بهواتف آيفون.