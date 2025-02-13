بُشرى من دبي.. إيلون ماسك يُعد بتفوق Grok 3 على كافة النماذج المنافسة

أعلن إيلون ماسك يوم الخميس أن نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3، الذي تطوّره شركته الناشئة xAI، يمر بالمراحل النهائية من التطوير، وسوف يُطلق خلال أسبوع أو أسبوعين، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي عبر مكالمة مرئية.

وقال ماسك: “إن Grok 3 يتمتع بقدرات منطقية قوية للغاية، وفي الاختبارات التي أجريناها حتى الآن، يتفوق على أي نموذج ذكاء اصطناعي قد صدر سابقًا، على حد علمنا، وهذا مؤشر جيد”.

وأسس ماسك شركة xAI لمنافسة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، بالإضافة إلى منافسة جوجل وميتا وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي. وكان ماسك نفسه قد شارك سابقًا في تأسيس OpenAI.

وفي خطوة تصعيدية ضد OpenAI، قدّم ماسك عرضًا قيمته 97.4 مليار دولار لشراء الجهة غير الربحية التي تتحكم في OpenAI، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها التحول إلى كيان هادف للربح من أجل تأمين التمويل اللازم لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.

وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، وآخرين في أغسطس الماضي، مطالبًا محكمة أمريكية بمنع الشركة من التحول إلى كيان ربحي، وهو ما عدّته OpenAI خطوة تتعارض مع موقفه القانوني.

وفي حديثه عن الاقتصاد الأمريكي، قال ماسك، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على ما يسمى وزارة كفاءة الحكومة، إن الإنفاق الفيدرالي يمكن خفضه بأكثر من تريليون دولار، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقضي على التضخم في بلاده بحلول عام 2026.

وفي سياقٍ آخر، أعلن معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة خلال القمة العالمية للحكومات شراكة مع ماسك في مشروع Dubai Loop، وهو نظام نقل فائق السرعة تحت الأرض، وقد شبّهه ماسك بنفق دودي، لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية حول المشروع.