استثمارات مليارية وتوسع عالمي.. “ليب 25” يختتم فعالياته بإنجازات مبهرة ويعود في 2026 إلى الرياض وهونغ كونغ

اخُتتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة الاستثنائية من مؤتمر “ليب 2025” الذي يُعدّ منصة عالمية لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. وقد أُقيم هذا المؤتمر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، واستمرت فعالياته لمدة تبلغ أربعة أيام محققًا إنجازًا استثنائيًا للمملكة بترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وشهد صفقات واستثمارات تجاوزت قيمتها 14.9 مليار دولار.

A massive thank you to our #LEAP25 partners, sponsors and exhibitors and over 1,800 brands that helped make this edition an unforgettable one. Your support created an unparalleled platform for global tech innovation, inspiration, and connection. And to our 200,000 visitors:… pic.twitter.com/slAMIFwYY6 — LEAP (@LEAPandInnovate) February 12, 2025

ليب .. منصة الابتكار التقني في المملكة

يُعد ليب منصة عالمية تجمع قادة الفكر والتقنية ورواد الأعمال، مما يدفع عجلة الابتكار ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام. وقد استقطب هذا الحدث الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، أكثر من 200 ألف زائر و1800 جهة محلية ودولية، بالإضافة إلى 1000 متحدث عالمي و680 شركة ناشئة، مما يعزز دور المملكة بيئة جاذبة لأفضل العقول والشركات التقنية الكبرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ورئيس مجلس إدارة شركة تحالف فيصل الخميسي، أن كل ما نشهده اليوم من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا دعم وتمكين سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي جعل من المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورسّخ مكانتها في طليعة الدول الرائدة في التحول الرقمي والاقتصاد المستدام.

استثمارات مليارية لتعزيز التحول الرقمي

شهدت النسخة الرابعة من مؤتمر ليب 2025 إعلان استثمارات ضخمة تعكس تسارع النمو الرقمي في المملكة. وأبرزها:

شراكة بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار بين شركتي “غروك” و”أرامكو ديجيتال” لتعزيز الاستثمارات في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استثمار بقيمة تبلغ ملياري دولار بين شركتي “آلات” السعودية و”لينوفو” الصينية لإنشاء مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

استثمرت شركة databricks مبلغًا قدره 300 مليون دولار في بناء خدمات PaaS المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، والإسهام في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

أعلنت شركة SambaNova استثمارًا بقيمة تبلغ 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للابتكار.

أعلنت sales force استثمارها في بناء منصة Hyperforce لخدمة عملاء الشركة في المنطقة من خلال المملكة العربية السعودية باستثمار قدره 500 مليون دولار.

وأشار الخميسي إلى أن المؤتمر لم يقتصر على الاستثمارات الكبرى التي تجاوزت قيمتها 14.9 مليار دولار، بل شهد داخله حراكًا نشطًا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما أدى إلى عقد صفقات نوعية ودعم مشاريع ريادية جديدة.

Final day of #LEAP25, and these incredible volunteers have been the backbone of the event, keeping everything running smoothly from start to finish. From welcoming thousands of attendees and guiding them through the LEAP halls to supporting speakers backstage and ensuring every… pic.twitter.com/k5MDRqAmDC — LEAP (@LEAPandInnovate) February 12, 2025

“ليب” ينطلق من الممكلة إلى العالم بتنظيم نسختين في الرياض وهونغ كونغ العام المقبل

في خطوة تعزز الحضور الدولي للمملكة في مجال التقنية، أعلن فيصل الخميسي أن “ليب” سينطلق إلى العالمية بتنظيم نسختين العام المقبل، الأولى في الرياض والثانية في هونغ كونغ، مما يرسخ دور المملكة مركزًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي.

قصص نجاح انطلقت من “ليب”

عرض الخميسي قصص نجاح انطلقت من “ليب”، فقد تمكنت شركة Ejari، التي بدأت بجناح بسيط في المؤتمر، من تأمين أول جولة استثمارية لها بقيمة مليون دولار، تبعتها جولة أخرى بقيمة 15 مليون دولار، مما ساهم في نمو فريقها إلى أكثر من 30 موظفًا واستقبال طلبات تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار.

كما تحدث عن قصة نجاح شركة “داتا ليكسنق”، وهي شركة سعودية ناشئة شاركت في “ليب 2022″، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتبيع منتجاتها في 10 دول، مع أكثر من 2000 عميل، 65% منهم من خارج المملكة.

وذكر أيضًا أن شركة Quant تمكنت من إتمام جولة استثمارية بقيمة مليوني دولار في يوم واحد فقط خلال مشاركتها في “ليب”.

“ليب” بوابة عالمية للابتكار والاستثمار التقني

أوضح الخميسي أن “ليب” بات اليوم معيارًا عالميًا في سرعة إتمام الصفقات وإطلاق المشاريع الجديدة، فقد مكّن الشركات التقنية الكبرى من تحقيق صفقات تستغرق عامًا كاملًا من العمل في أيام قليلة.

وبهذا النجاح الكبير، يؤكد “ليب 2025” أن المملكة وجهة بارزة للاستثمارات التقنية، ومحرك أساسي لمستقبل التكنولوجيا على مستوى العالم.

"#ليب25" يختتم أعماله باستثمارات وإطلاقات مليارية والإعلان عن إقامة نسختين في الرياض وهونغ كونغ العام المقبل.https://t.co/VftxN51Kdq#واس_علمي pic.twitter.com/pUXAYVmMSE — واس العلمي (@SPA_sci) February 12, 2025