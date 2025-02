استثمارات مليارية وتوسع عالمي.. “ليب 25” يختتم فعالياته بإنجازات مبهرة ويعود في 2026 إلى الرياض وهونغ كونغ

اخُتتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة الاستثنائية من مؤتمر “ليب 2025” الذي يُعدّ منصة عالمية لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. وقد أُقيم هذا المؤتمر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، واستمرت فعالياته لمدة تبلغ أربعة أيام محققًا إنجازًا استثنائيًا للمملكة بترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وشهد صفقات واستثمارات تجاوزت قيمتها 14.9 مليار دولار.

