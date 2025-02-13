آبل تستأنف الإعلانات في منصة إكس بعد أكثر من عام من التوقف

استأنفت آبل عرض إعلاناتها مجددًا في منصة إكس لأول مرة منذ أكثر من عام، بعدما كانت من بين العديد من الشركات التي أوقفت حملاتها التسويقية في المنصة عقب استحواذ إيلون ماسك عليها.

وقاطعت بعض الشركات منصة إكس اعتراضًا على سياسة إدارة المحتوى في المنصة. ولم يتغير نهج المنصة في الإشراف على المحتوى كثيرًا منذ ذلك الحين، لكن علاقة شركات التكنولوجيا الكبرى بماسك شهدت تحولًا منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، إذ يُعد ماسك من أقرب الشخصيات إليه.

ورُصدت حملات ترويجية لحسابي Apple و AppleTV في المنصة، وقد روّجت آبل فيها لمزايا الخصوصية في متصفح سفاري، وخدمة البث عبر الإنترنت Apple TV Plus.

وكانت آبل من بين عدة شركات كبرى، مثل أمازون وديزني وكومكاست وورنر براذرز ديسكفري و IBM، كانت قد سحبت إعلاناتها من المنصة في نهاية عام 2023، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ماسك وُصفت بأنها “معادية للسامية”.

ومع عودة آبل، تكون كافة هذه الشركات قد استأنفت الإعلان عبر منصة إكس، في وقت تخطط فيه أمازون لزيادة إنفاقها الإعلاني في المنصة “بنحو كبير”، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت إكس دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد مجموعة من كبار المعلنين في أغسطس الماضي، متهمةً إياهم بتنفيذ “مقاطعة غير قانونية” والتآمر لحجب “مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات” عن المنصة، علمًا بأن آبل لم تكن طرفًا في هذه القضية.

يُذكر أن سياسات الإشراف على المحتوى في إكس تعرضت لانتقادات واسعة منذ استحواذ ماسك عليها في 2022، إذ واجهت اتهامات بعدم إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، مثل المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة، أو “الترويج لمعاداة السامية وكراهية الإسلام وخطاب الكراهية بنحو عام”.

وتورط ماسك نفسه مرارًا في مثل هذه السلوكيات، وقد زاد نفوذه منذ صداقته مع الرئيس ترامب، وحصوله على منصب قيادي في وزارة الكفاءة الحكومية “DOGE” التي تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.