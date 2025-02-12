15 ابتكارًا تقنيًا جديدًا.. هيئة الاتصالات والفضاء تحتفي بإنجازات البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي ليب 2025 أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اكتمال مشاركة 15 منتجًا تقنيًا نوعيًا لشركات عالمية ومحلية، ضمن الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، بزيادة تبلغ 110% عن المشاركين في الدفعة السابقة.

وجرى تسليم شهادات اكتمال المشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة للشركات من معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، وتهدف البيئة التنظيمية التجريبية إلى توفير بيئة مرنة تتيح إطلاق نماذج عمل أو حلول مبتكرة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال، بالإضافة إلى تنمية صناعة التقنيات الناشئة وتعزيز شمولية المنتجات المتوفرة في السوق.

وقدم مدير عام تمكين التقنيات بالهيئة الدكتور عبدالعزيز الباتلي عرضًا أوضح فيه أبرز الأرقام المتعلقة بنجاح الدفعة الثانية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، إذ شهدت نسبة الشركات التي استكملت مشاركتها زيادة بنسبة تبلغ 88%، وارتفع عدد المشاركين الدوليين بنسبة تبلغ 25%، وازداد عدد التقنيات المستخدمة بنسبة تبلغ 83%.

ولفت الباتلي إلى أن نتائج الدفعة الأولى كانت استثنائية، بما تحقق للمشاركين من زيادة متوسطة في الإيرادات بنسبة تبلغ 40%، مع تحقيق بعضهم نموًا وصل إلى 66%، كما توسعت قاعدة العملاء بنسبة تبلغ 250%، مما يُظهر قابليّة حلولهم للتوسع، وارتفاع معدل التوظيف بنسبة تبلغ 30%، مما يعزز دور البيئة التنظيمية التجريبية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والانعكاس على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ونجحت الشركات المشاركة في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة في تقديم منتجات مبتكرة توظف عددًا من التقنيات الناشئة، كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتوأم الرقمي (Digital Twin)، وتقنيات الفضاء (Space Technologies)، بالإضافة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع الممتد، والطباعة الثلاثية الأبعاد؛ فقد أتيحت لهم مساحة آمنة لتقديم الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة وتقنيات الفضاء، وتعظيم الاستفادة منها لمختلف القطاعات الأخرى.

ودعت الهيئة المهتمين والخبراء في المجال إلى التسجيل في الدفعة الثالثة من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة؛ إذ تستقبل الهيئة طلبات المشاركة في سبع تقنيات متنوعة، منها: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتقنيات الفضاء ابتداءً من تاريخ 11 من مايو 2025، وستُعلن تفاصيل التسجيل في وقت لاحق.

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن اكتمال مشاركة 15 منتجا تقنيا نوعيا لشركات محلية وعالمية في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة#ليب25

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https://t.co/nzMoDyTiuo pic.twitter.com/r6iaxfdOmM — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) February 11, 2025