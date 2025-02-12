مليار ريال لدعم التحول الرقمي.. “هيئة الاتصالات والفضاء” تمنح تراخيص جديدة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية

ضمن فعاليات المؤتمر التقني الدولي ليب 2025 أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسليم أربعة تراخيص للاستثمار في البنية التحتية الرقمية بقيمة تُقدر بقرابة مليار ريال سعودي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الذكية المتطورة، وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرائدة، ورفع تنافسية الخدمات المقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحفزة على نمو قطاع الاتصالات في المملكة.

بنحو مليار ريال

استثمارات توسع البنية التحتية الرقمية بالمملكة في #ليب25 من خلال 4 تراخيص تقديم “خدمات الناقل" وتقديم خدمات وتشغيل شبكات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN).#لنصل_الوطن_بالمستقبل 🇸🇦 للمزيد: https://t.co/mpPSvQ8XJh pic.twitter.com/8LWR8PsvxL — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) February 11, 2025

ترخيص تقديم خدمات الناقل

قدمت الهيئة ترخيص تقديم خدمات الناقل لشركة نقل المياه (WTCO)، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR)، وشركة رقيم للحلول الذكية، الذي يتيح لشركات المرافق تقديم سعات البنية التحتية للاتصالات الزائدة لديهم كالألياف الضوئية والأبراج للمرخصين الحاصلين على تراخيص فردية.

وبحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، ونائب الرئيس للهيئة السعودية للمياه للبيئة والاستدامة المهندس ممدوح الشعيبي، سلّم نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للتنظيم والمنافسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي ترخيص تقديم خدمات الناقل لشركة نقل المياه (WTCO) ممثلة بالمدير التنفيذي المهندس خالد الحبيب، وكان ممثل الشركة السعودية للخطوط الحديدية الرئيس التنفيذي د. بشار بن خالد المالك، ومثّل شركة رقيم للحلول الذكية الرئيس التنفيذي المهندس بندر العنزي.

ويتيح هذا الترخيص الفرصة لشركة نقل المياه (WTCO) لتقديم خدماتها للمرخصين الحاصلين على تراخيص فردية، والاستفادة من الشبكات القائمة في البنية التحتية للشركات، ودعم وإيصال خدمات الاتصالات للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي وتسريعه.

وسيؤدي هذا الترخيص للشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) إلى تعزيز قطاع الاتصالات باستثماراتها في كابلات الألياف الضوئية التابعة للشركة، لتساهم في إيصال خدمات الاتصالات للمناطق النائية حيث ستغطي البنية التحتية للألياف الضوئية الخاصة بالشركة مساري الشمال والشرق.

وسيقود ترخيص تقديم خدمات الناقل المقدم لشركة رقيم للحلول الذكية إلى تقديم خدمات اتصالات فعالة للبنية الصناعية في المملكة.

ترخيص تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN)

سلمت الهيئة ترخيص تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN) إلى شركة (SKYFive Arabia) ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد عبدالرحيم، مما سيؤدي إلى تقديم خدمات تدعم قطاع الطيران في المملكة من خلال تطوير حلول شبكات اتصالات فضائية تتمتع بأعلى معايير الجودة وتستخدم أحدث التقنيات والإسهام في رفع الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وسيقود تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN) إلى زيادة حجم الاستثمار المتوقع للشركة، مما يؤدي إلى توفير خدمات اتصالات فعالة على متن الطائرات المدنية، ويعزز الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة ويساهم في جودة الحياة والتحول الرقمي.