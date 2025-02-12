محطة جديدة للابتكار.. “هواوي” تطلق مركزًا متقدمًا لتطوير المهارات الرقمية في السعودية

أعلنت “هواوي” بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق “مركز هواوي لتطوير المهارات” في مبادرة جديدة تهدف إلى صقل مهارات المواهب الرقمية في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر ليب 2025 المنعقد حاليًا في الرياض.

ويشكّل المركز الجديد محطةً محورية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي لدعم تطوير القدرات الرقمية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

تمكينًا للمواهب الرقمية في المملكة؛ @Huawei__KSA تعلن عن توسيع استثماراتها في تنمية المواهب الرقمية، عبر إطلاق مركز المعرفة للذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة. #ليب25 pic.twitter.com/ZPloOdSzHb — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 11, 2025

ويهدف المركز إلى صقل مهارات 25 ألف موهبة محلية حتى عام 2030 من خلال برنامج تدريب سنوي شامل يركز في التقنيات الرئيسة مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمنصات الرقمية الناشئة، وغير ذلك.

وأكدت صفاء الراشد – الوكيل المساعد لقدرات ووظائف المستقبل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – دور هذه المبادرة في دعم مسار تنمية القدرات الرقمية، مشيرة إلى أن مركز هواوي لتطوير المهارات يضيف قدرات بالغة الأهمية إلى البنية التحتية لتنمية المهارات الرقمية، كما يرفد هذا التعاون جهود تطوير القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي، ومن خلال التركيز في تنمية المهارات العملية، سنُلبي الطلب المتزايد على الخبرات الرقمية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام تشاو: “نسعى إلى توفير فرص واعدة لبناء المهارات التي يحتاج إليها الأفراد في الاقتصاد الرقمي المعاصر، ويساعد هذا المركز في إعداد المتمرسين الذي يمكنهم المساهمة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي عبر القطاعات كافة”.

ويجمع المنهاج التدريبي لمركز هواوي لتطوير المهارات بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، ويتيح للمتدربين فرصة الاطلاع المباشر على التقنيات الحالية وممارسات القطاع، ومن خلال تجارب التعلم الغامرة والتعامل مع التقنيات المتطورة، سيكتسب المتدربون المهارات المتقدمة التي يحتاجون إليها لمعالجة التحديات التقنية المعقدة، ودفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وسيُباشر المركز العمل فورًا وستنطلق برامج التدريب الأولية خلال الأسابيع المقبلة.