“مجموعة روشن” تقود التحول الرقمي في القطاع العقاري في مؤتمر ليب 2025

انطلاقًا من التزامها بالتحول الرقمي، وقّعت مجموعة روشن – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عددًا من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر ليب 2025 المقام حاليًا في الرياض. فقد وقّعت مذكرة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) في مجالات الكشف والاستجابة المُدارة للتهديدات السيبرانية واستشارات الأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية.

وقّعت #مجموعة_روشن مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ضمن مشاركتها في مؤتمر #ليب25، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني، بما يشمل الكشف والاستجابة المُدارة، والاستشارات الأمنية، والخدمات السحابية

#نبني_الفرق@site_saudi@LEAPandInnovate pic.twitter.com/J0TLrU26jv — ROSHN Group | مجموعة روشن (@Roshnksa) February 11, 2025

ووقعّت أيضًا مذكرة مع شركة T2 لدعم الأبحاث في مجالات التكنولوجيا الناشئة وحلول التقنية العقارية الذكية.

على هامش مؤتمر #ليب25، وقّعت #مجموعة_روشن مذكرة تفاهم مع شركة T2 بهدف تعزيز القدرات الرقمية والاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التميّز الرقمي في القطاع العقاري

#نبني_الفرق@t2_ltd@LEAPandInnovate pic.twitter.com/xsWCoswQO2 — ROSHN Group | مجموعة روشن (@Roshnksa) February 11, 2025

كما أبرمت اتفاقية لمواصلة تطوير منظومة التنقل الذكي، بما يتيح خدمات التوصيل عبر المركبات الكهربائية الذاتية القيادة.

وتشارك “مجموعة روشن” خلال المؤتمر في عدة جلسات حوارية لمناقشة دور التكنولوجيا في القطاع العقاري، وتبحث دور الابتكار في تطوير المجتمعات داخل المملكة، مع التركيز في تأثير المدن الذكية في هذا التطوير.

ضمن مشاركتنا في مؤتمر #ليب25، شارك المدير العام التنفيذي للمنتجات الرقمية في #مجموعة_روشن، بابلو سالسيدو، في جلسة حوارية استعرض خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز أفضل الممارسات الأمنية في مختلف مشاريع المجموعة#نبني_الفرق @LEAPandInnovate pic.twitter.com/UrdAICeLuE — ROSHN Group | مجموعة روشن (@Roshnksa) February 12, 2025

وقد حصلت مجموعة روشن على جائزة النمو المتسارع لأفضل عملاء خلال مؤتمر ليب 2025، نتيجة توظيف أحدث حلول الحوسبة السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، تُطوّر مجموعة روشن حلولًا تقنية مبتكرة لتحسين تجربة تملّك الوحدات السكنية، ومن خلال منصتها الرقمية المتقدمة، سهلت عملية الشراء، وتمكين العملاء من استكشاف المجتمعات المتكاملة التي تطورها “مجموعة روشن” والتنقل عبر الخرائط التفاعلية والوصول إلى القوائم التفصيلية للعقارات، كما تتيح المعاملات الرقمية الآمنة للعملاء التحقق من هويتهم وتوقيع العقود إلكترونيًا وإتمام المدفوعات عبر الإنترنت.