الأخبار التقنية

“مجموعة روشن” تقود التحول الرقمي في القطاع العقاري في مؤتمر ليب 2025

12 فبراير 2025آخر تحديث: 12 فبراير 2025
دقيقة واحدة
"مجموعة روشن" تقود التحول الرقمي في القطاع العقاري في مؤتمر ليب 2025

انطلاقًا من التزامها بالتحول الرقمي، وقّعت مجموعة روشن – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عددًا من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر ليب 2025 المقام حاليًا في الرياض. فقد وقّعت مذكرة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) في مجالات الكشف والاستجابة المُدارة للتهديدات السيبرانية واستشارات الأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية.

ووقعّت أيضًا مذكرة مع شركة T2 لدعم الأبحاث في مجالات التكنولوجيا الناشئة وحلول التقنية العقارية الذكية. 

كما أبرمت اتفاقية لمواصلة تطوير منظومة التنقل الذكي، بما يتيح خدمات التوصيل عبر المركبات الكهربائية الذاتية القيادة.

وتشارك “مجموعة روشن” خلال المؤتمر في عدة جلسات حوارية لمناقشة دور التكنولوجيا في القطاع العقاري، وتبحث دور الابتكار في تطوير المجتمعات داخل المملكة، مع التركيز في تأثير المدن الذكية في هذا التطوير.

وقد حصلت مجموعة روشن على جائزة النمو المتسارع لأفضل عملاء خلال مؤتمر ليب 2025، نتيجة توظيف أحدث حلول الحوسبة السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، تُطوّر مجموعة روشن حلولًا تقنية مبتكرة لتحسين تجربة تملّك الوحدات السكنية، ومن خلال منصتها الرقمية المتقدمة، سهلت عملية الشراء، وتمكين العملاء من استكشاف المجتمعات المتكاملة التي تطورها “مجموعة روشن” والتنقل عبر الخرائط التفاعلية والوصول إلى القوائم التفصيلية للعقارات، كما تتيح المعاملات الرقمية الآمنة للعملاء التحقق من هويتهم وتوقيع العقود إلكترونيًا وإتمام المدفوعات عبر الإنترنت.

الوسوم
12 فبراير 2025آخر تحديث: 12 فبراير 2025
دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى