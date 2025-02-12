“ليب 25” يواصل تألقه في يومه الثالث.. نقاشات وحوارات تفاعلية عن الابتكار والاستدامة الرقمية

تستمر فعاليات النسخة الرابعة الاستثنائية من مؤتمر ليب 2025 المقام في الوقت الحالي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، والذي يجمع نخبة من قادة التقنية، والمستثمرين، والخبراء الدوليين لاستكشاف آفاق الابتكار الرقمي، والاستدامة، والاقتصاد المعرفي، ودور التقنية في إعادة تشكيل القطاعات الحيوية.

وقد شهد اليوم الثالث وقبل الأخير من المؤتمر جلسات مميزة تناولت نقاشات موسعة عن الابتكار والاستدامة الرقمية. ويؤكد المؤتمر من خلال نقاشاته المتنوعة ومشاركة نخبة من قادة التقنية عالميًا، التزام المملكة بتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، مما يرسّخ مكانتها وجهة عالمية للتقنية والاستثمار في المستقبل الرقمي.

جلسة “حديث مع هيئة السوق المالية السعودية”

شهدت المنصة الرئيسية جلسة “حديث مع هيئة السوق المالية السعودية”، التي عرض خلالها معالي محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، التطورات الكبرى التي شهدها السوق السعودي، والذي يُعدّ من أكبر 10 أسواق مالية عالميًا بعد أن كان في المرتبة 25.

وأكد معاليه أن الإصلاحات التنظيمية عززت جاذبية السوق، وساهمت في تحفيز الاستثمارات، خصوصًا في قطاع التقنية وريادة الأعمال.

تناولت الجلسة أيضًا التحديثات التشريعية التي منحت الشركات الناشئة مرونة أكبر، والتوسع في آليات التمويل، وزيادة عدد الطروحات العامة، فقد ارتفع عدد الإدراجات السنوية من 10 إلى أكثر من 40، مع تخصيص ما تبلغ نسبته 60% منها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعزز بيئة الاستثمار الرقمي في المملكة.

جلسة “البيانات – المادة الخام التي تغذي الذكاء الاصطناعي”

في جلسة “البيانات – المادة الخام التي تغذي الذكاء الاصطناعي”، أكد فيجاي كارونامورثي، المدير التنفيذي للتقنية في Scale AI، أن البيانات هي العنصر الأساسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارتها والاستفادة منها في قطاعات رئيسية مثل: الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية، كما أشاد بدور المملكة في تعزيز الابتكار الرقمي وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، إذ تبرز السعودية كأحد الأسواق الأكثر حيوية في تبني الحلول الذكية وتطوير تقنيات البيانات المتقدمة.

جلسة “مستقبل التنقل والاستدامة”

ناقش المتحدثون في جلسة “مستقبل التنقل والاستدامة”، دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تطوير المدن المستقبلية، وقد أشار بابلو سالسيدو – المدير التنفيذي للمنتجات الرقمية في مجموعة روشن – إلى أهمية التكامل بين تقنيات الاستشعار وإنترنت الأشياء (IoT) لتعزيز الاستدامة.

ومن جانبه، أكد نايف ششه – نائب المحافظ للاستراتيجية والرقمنة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أن مشروع “ذا لاين” في نيوم يقدم نموذجًا عالميًا لأنظمة التنقل الذكي، ويعيد تعريف وسائل النقل الحضري ويوظف التقنية لتحقيق كفاءة أكبر واستدامة طويلة الأمد.

وفي الجلسة نفسها، أشار تافي رويفاس – رئيس مجلس إدارة Auve Tech – إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيغيران طريقة إدارة المدن، وأكد أيمن الفلاج – الرئيس التنفيذي لشركة ثقة – أن المركبات الذاتية القيادة أصبحت من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، في ظل التوسع المتسارع لسوق التنقل الذكي في المملكة.

جلسة “ما بعد الترفيه: إعادة تصور الألعاب الإلكترونية ومستقبل المملكة”

في جلسة “ما بعد الترفيه: إعادة تصور الألعاب الإلكترونية ومستقبل المملكة”، أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية – أن المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب الإلكترونية، إذ تستهدف الإستراتيجية الوطنية توفير آلاف الفرص الوظيفية، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز البيئة الابتكارية، كما أعلن استضافة المملكة أول أولمبياد للرياضات الإلكترونية في 2027 بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية؛ مما يعزز مكانتها وجهة رئيسية لهذه الصناعة المتنامية.

من جانبه، أشار داني تانغ – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hero Esports – إلى أن الرياضات الإلكترونية تحولت إلى قطاع أكاديمي ومهني متكامل، فقد بدأت الجامعات بتقديم برامج متخصصة، وإدراج مناهج جديدة عن تقنيات البث والإنتاج، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة.

أما الدكتور خيزر خادري، المؤسس والمدير لشركة Stanford Human Perception Lab، فقد تحدث عن التأثير الإيجابي للألعاب الإلكترونية في تنمية القدرات الإدراكية وتعزيز مهارات التفكير النقدي، مشيرًا إلى أن التفاعل مع البيئات الافتراضية يمكن أن يُستخدم في تحليل البيانات البشرية، مما يساعد في توجيه الأفراد إلى الوظائف المناسبة وفقًا لمهاراتهم المكتسبة عبر اللعب.