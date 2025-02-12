شكاوى متزايدة من انخفاض الصوت في الجيل العاشر من ساعة آبل

أفاد عدد متزايد من مستخدمي الجيل العاشر من ساعة آبل Apple Watch Series 10 بأن هناك مشكلة محتملة تتعلق بمكبر الصوت، إذ يصبح الصوت أكثر انخفاضًا أو مكتومًا بمرور الوقت.

وأوضح المستخدمون أن المشكلة لم تُحل حتى بعد استخدام ميزة Water Lock لطرد الماء من السماعة بعد ارتدائها في أثناء السباحة أو الأنشطة المائية الأخرى.

ووفقًا للتقارير المنتشرة في منتديات دعم آبل ومنتديات ريديت، فإن المشكلة تؤثر في مستوى الصوت في أثناء المكالمات وتشغيل الموسيقى، مما يثير تساؤلات حول كون الخلل ناتجًا عن مشكلة في الأجهزة أو البرمجيات.

ولا يُعرف مدى انتشار المشكلة حتى الآن، لكن إذا تبين أن هناك خللًا في العتاد يؤثر في عدد كبير من المستخدمين، فمن المحتمل أن تطلق آبل برنامج إصلاح مجانيًا كما فعلت في حالات سابقة.

وأما إذا كان السبب برمجيًا، فقد تُعالج المشكلة من خلال تحديث مستقبلي لنظام watchOS.

يُذكر أن الجيل العاشر من ساعة آبل Apple Watch Series 10 أُطلق في سبتمبر الماضي مع بعض التحسينات في التصميم، بالإضافة إلى ميزة تتبع انقطاع النفس في أثناء النوم، وهي الأولى من نوعها في هذه السلسلة، وإذا اكتشفت الساعة علامات توقف النفس في أثناء النوم، فسوف تنبه المستخدم، وتقدّم له تقريرًا مفصلًا يمكن إرساله إلى الطبيب.

ولم تُرصد المشكلة إلا في الآونة الأخيرة بعد الإطلاق الرسمي للساعة. ولم تصدر آبل حتى الآن تعليقًا رسميًا حول المشكلة.