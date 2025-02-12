شراكة بين “كوجنيزانت” و “أبسورس” لتعزيز التحول الرقمي في قطاع تعهيد العمليات التجارية في السعودية

ضمن فعاليات معرض “ليب 2025” التقني، أعلنت شركة كوجنيزانت إبرام شراكة إستراتيجية مدتها ثلاثة أعوام مع “أبسورس باي سوليوشنز” (Upsource by Solutions)، وهي شركة رائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية (BPO) في المملكة العربية السعودية.

يركز هذا التعاون في توفير مستويات متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين كفاءة المؤسسات التي تؤسس عملياتها في المنطقة. ويساهم في جمع الخبرات المحلية لشركة “أبسورس باي سوليوشنز” مع الانتشار العالمي الذي تتمتع به شركة “كوجنيزانت” لتحسين كفاءة العمليات وتحقيق مستويات رضا استثنائية للعملاء في المنطقة.

ويمكن للشركات في المنطقة بفضل هذا التعاون الوصول إلى الحلول المتطورة للعمليات البديهية والأتمتة Intelligent Operations & Automation (IOA) المقدمة من “كوجنيزانت” ومن ضمنها حزم الحلول المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأطر العمل الآلية، والأدوات المحسنة للتحكم في العمليات.

وقد صُممت هذه التقنيات لتلبية طلب الشركات العصرية، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والعالمية، وتقديم الخدمات التي تعزز الكفاءة وتتيح إمكانية التطوير المستقبلي وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وقال المهندس نايف المقبل، الرئيس التنفيذي لدى ” أبسورس باي سوليوشنز: “يُشكل التزام شركة “كوجنيزانت” بالاستثمار في المنطقة ودعم التحول الرقمي عاملًا رئيسيًا في اتخاذنا قرار إبرام الشراكة معها. وسنقوم من خلالها الجمع بين رؤيتنا وخبرات “كوجنيزانت” بإعادة رسم ملامح التميز في مجال تعهيد العمليات التجارية. ويمثل هذا التعاون نقطة البداية لرحلة تصميم حلول قادرة على تلبية احتياجات المستقبل وتحقيق القيمة التي يحددها عملاؤنا”.

ويشهد قطاع تعهيد العمليات التجارية تحولًا جذريًا بالتزامن مع قيام المؤسسات بتعهيد المزيد من العمليات الأساسية مثل المالية والموارد البشرية والتواصل مع العملاء. ويتطلب هذا التحول مزيجًا إستراتيجيًا من الرؤى والأفكار المحلية، والابتكار العالمي لتحسين الكفاءة وتعزيز النمو من خلال تقديم حلول متقدمة.

من جهته قال طارق زرق العيون المدير العام لشركة كوجنيزانت في السعودية: “نحن مسرورون من التعاون مع ’أبسورس باي سوليوشنز‘ ومواصلة تقديم خبراتنا في مجال التحول الرقمي في سوق المملكة العربية السعودية. ومع الخبرات المحلية لشركة ’أبسورس باي سوليوشنز‘ والرؤى المستقبلية للفرق الإدارية العليا لدينا في مجال التقنيات المتقدمة، فإننا نضع أسس مستقبل العمليات التجارية. ويعكس هذا التعاون التزامنا العميق بدعم النجاح طويل الأمد للمنطقة من خلال تمكين المؤسسات من اعتماد الابتكارات المتطورة وتحقيق التميز التشغيلي”.

تعمل “كوجنيزانت” في مجال هندسة الشركات الحديثة، ومساعدة العملاء في تحديث تقنياتهم وإعادة تصور إجراءاتهم وعملياتهم، وإحداث تحول ملموس في التجارب التي يقدمونها إلى عملائهم، حتى يبقوا في الصدارة.

وتُعد “أبسورس باي سوليوشنز” مزودة رائدة لخدمات تعهيد العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية، وتخدم الشركة أكثر من 100 عميل في قطاعات متنوعة، وتضم طاقم عمل مؤلف من أكثر من 9 آلاف موظف. ونظرًا إلى كونها شركة تعهيد العمليات التجارية الأولى والحاصلة على شهادة مزود خدمات تعهيد من مركز أداء عمليات العملاء COPC في المملكة، فإن “أبسورس باي سوليوشنز” تقدم خدمات متطورة عبر مراكز التنفيذ الإستراتيجي في كل من الرياض وجدة والقصيم والمدينة المنورة.

وتركز “أبسورس باي سوليوشنز” في دفع عجلة التحول الرقمي من خلال التقنيات المبتكرة وضمان تقديم خدمات استثنائية، وقد كُرّمت لريادتها في قطاع الأعمال وحصلت على عدد من الجوائز للتميز التشغيلي.