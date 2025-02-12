شراكات عالمية وحلول مبتكرة.. “موبايلي” تختتم مشاركتها في “ليب 25” بإنجازات استثنائية

خلال مشاركتها في فعاليات الحدث التقني العالمي “ليب 2025” أعلنت موبايلي، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عقدها عدة اتفاقيات شراكة مع كبرى شركات التقنية العالمية والإقليمية والمحلية.

وتضمنت الاتفاقيات والشراكات الجديدة التي أبرمتها موبايلي، التعاون في مجالات تقنية مختلفة شملت الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول إنترنت الأشياء، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للشبكات ودعم التقنيات المستقبلية ورفع مستوى تجربة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد في المملكة، وتوفير خدمات البنية التحتية الرقمية للشركات الدولية، وتعزيز خدمات الابتكار في الحوسبة السحابية.

وتؤكد اتفاقيات التعاون التي وقعتها موبايلي مع مختلف الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين التزامها بمواصلة جهودها في دعم القطاع التقني في المملكة وتطويره، والمساهمة في تسريع التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص؛ مما يعزز من كفاءتهم التشغيلية، وإيجاد فرص استثمارية كبيرة وواعدة لهم، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة للبنية التحتية الرقمية.

وتدرك موبايلي أن البنية التحتية الرقمية المتطورة، مثل شبكات الإنترنت العالية السرعة والتقنيات الذكية، تؤدي دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار.

وستواصل موبايلي رحلتها في قيادة التحول الرقمي في المنطقة عبر استثماراتها في تقنيات إنترنت الأشياء المتطورة؛ مما يفتح أمامها فرصًا جديدة ويعزز النمو المستدام للاقتصاد الرقمي.

وخلال مشاركتها في المؤتمر، عرضت موبايلي أحد عشر حلًّا رقميًّا مبتكرًا، لدعم التنمية المستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات في القطاعات المختلفة مثل: الاتصالات، والتعليم، والصحة، والرياضة، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والنقل، بالإضافة إلى الألعاب الرقمية.

كما أعلنت موبايلي خلال مشاركتها في المؤتمر استثمارها أكثر من 905 ملايين دولار، أي ما يعادل 3.4 مليارات ريال في مراكز البيانات والكابلات البحرية وشبكة الفايبر؛ لإيجاد بيئة مناسبة لنمو الأعمال، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق تقدم اقتصادي قائم على الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتأكيد التزامها بتوفير بنية تحتية متطورة تُساهم في تلبية احتياجات السوق من الخدمات الرقمية، وتضمن أن تبقى المملكة في طليعة المشهد الرقمي العالمي.

خدمات وحلول مستقبلية تأخذك نحو آفاق جديدة 🤩✨ تفضل بزيارة جناحنا رقم H1i30 ضمن مشاركتنا كممكّن رقمي للحدث التقني الأضخم #ليب25 واكتشف #واقعك_الجديد pic.twitter.com/i219xDsrEZ — موبايلي (@Mobily) February 12, 2025