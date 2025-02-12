سامسونج تعزز أدوات الرقابة الأبوية في تحديث One UI 7 لحماية الأطفال

أفادت تقارير حديثة بأن تحديث سامسونج One UI 7 يقدّم تحسينات كبيرة لأدوات الرقابة الأبوية، مما يتيح للمستخدمين حظر المحتوى غير اللائق عبر الإنترنت لحماية الأطفال في أثناء تصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات.

وأطلقت سامسونج الإصدار المستقر من واجهة One UI 7 مع سلسلة Galaxy S25 الشهر الماضي، وقد جلبت الواجهة المُحدّثة العديد من المزايا الجديدة، ورفعت قدرات التخصيص إلى مستويات جديدة.

وفي الوقت الحالي، تتيح الشركة النسخة التجريبية من تحديث One UI 7 لمستخدمي سلسلة Galaxy S24، في حين تستعد لتوسيع نطاق التحديث ليشمل المزيد من الأجهزة قريبًا.

ووفقًا لما ذكره موقع أندرويد أوثوريتي التقني، فإن التحديث الجديد يوفر مزيدًا من خيارات التحكم للوالدين عبر متصفح سامسونج الافتراضي Samsung Internet ومتجر Galaxy Store.

ويمكن للآباء الآن تفعيل فلتر محتوى يحجب المواقع التي تحتوي على مواد “ذات طابع جنسي صريح أو عنيف” داخل متصفح سامسونج.

ومع ذلك، توضح سامسونج أن هذا الفلتر قد لا يكون قادرًا على حظر كافة المحتويات غير اللائقة نظرًا إلى العدد الضخم من المواقع على الإنترنت.

ويتيح التحديث الجديد للآباء تحديد الحد الأقصى لتصنيف التطبيقات والألعاب المسموح بتحميلها من متجر Galaxy Store.

ويمكن للآباء التحكم في المحتوى المتاح لأطفالهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية في هواتف Galaxy S25 أو الأجهزة الأخرى التي تعمل بالتحديث الجديد.

وتوفر صفحة قيود المحتوى الجديدة إمكانية التحكم في المحتوى المتاح عبر متصفح سامسونج، بالإضافة إلى التطبيقات والألعاب التي يمكن للأطفال تنزيلها باستخدام حسابهم في سامسونج.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج تحديث One UI 7 بإصداره النهائي لأجهزتها المختلفة، ومنها سلسلة Galaxy S24، بدايةً من الربع الأول من عام 2025.