دعم غير مسبوق.. بنك التنمية الاجتماعية يرفع تمويل قطاعي التقنية والألعاب الإلكترونية إلى أكثر من مليار ريال

تعزيزًا لجهود بنك التنمية الاجتماعية في دعم الاقتصاد الرقمي وانسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، أعلن البنك خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2025 زيادة محفظته التمويلية من 300 مليون ريال إلى 458 مليون ريال. وقد استفاد من هذه المحفظة أكثر من 30 مستفيدًا، منهم أندية الرياضات الإلكترونية، ومطوري الألعاب، والجهات المعنية بنشر الألعاب الإلكترونية.

وتأكيدًا لالتزامه بدعم القطاعات الواعدة، وخاصة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقّع البنك عقودًا تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون ريال سعودي، منها 45 مليون ريال لدعم تطوير الألعاب الرقمية المبتكرة، و25 مليون ريال لدعم صناعة الحواسيب المخصصة للألعاب الإلكترونية.

تنميةً للقدرات الوطنية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بنك التنمية الاجتماعية يوقع عقودًا تمويلية بقيمة 70 مليون ريال خلال مؤتمر #ليب25، لتعزيز الابتكار ودعم المنشآت في القطاع 💫 pic.twitter.com/j4lC2KKI4W — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) February 12, 2025

من ناحية أخرى، عزّز البنك دعمه لقطاع التقنية بإعلان زيادة ميزانية المحفظة التمويلية التي يديرها بالتعاون مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (NTDP)، لتصل قيمتها إلى 898 مليون ريال، مما يعكس التزامه بدعم نمو قطاع التقنية وتعزيز الاستثمارات في الحلول التقنية الحديثة.

كما وقّع البنك عقودًا تمويلية بقيمة تتجاوز 10 ملايين ريال، منها 7.6 ملايين ريال لشركة حوسبة التقنية، و2.5 مليون ريال لشركة تقنية السحاب العالمية، وذلك بهدف تمكين الشركات التقنية من تحقيق المزيد من الابتكار والتوسع.

تعزيزًا للاقتصاد الرقمي، بنك التنمية الاجتماعية يوقع عقودًا تمويلية بقيمة تتجاوز 10 مليون ريال خلال مؤتمر #ليب25، لتمكين الشركات التقنية الناشئة من التوسع والابتكار💫 pic.twitter.com/U5ikX2kOjb — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) February 12, 2025

وعلى صعيد التحول الرقمي، أعلن البنك إبرام عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت للاستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الشراكة توظيف منصة (Azure) في تطوير التحليلات المتقدمة وإدارة البيانات؛ مما يرفع كفاءة العمليات الداخلية للبنك، ويدعم جهوده في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لرواد الأعمال. كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك وتطوير خدماته التقنية لدعم قطاع التمويل وريادة الأعمال.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يُعدّ من أبرز الجهات الداعمة للقطاعات الواعدة في المملكة، عبر إستراتيجيات مستدامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كونها مركزًا إقليميًا لصناعة الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.