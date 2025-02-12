جوجل تقترب من إعلان هاتفها المنتظر Pixel 9a

تستعد جوجل لإعلان هاتفها الذكي المنتظر Pixel 9a خلال شهر واحد، وهو إصدار منخفض الثمن نسبيًا من سلسلة هواتف بكسل 9 الرائدة التي طرحتها جوجل العام الماضي.

وظهرت مجموعة من الصور المسربة لهاتف Google Pixel 9a تؤكد صحة الشائعات التي استمرت لأشهر حول تخلي جوجل عن بروز الكاميرا بشكل شبه كامل هذا العام، ومن المقرر أن يُطلق الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأسود والأبيض والوردي والأرجواني.

ووفقًا للتسريبات، فإن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، أي أقل من دقة الكاميرا البالغة 64 ميجابكسل في هاتف Pixel 8a، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة قدرها 13 ميجابكسل أيضًا. كما سيحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5,100 ميلي أمبير، بزيادة ملحوظة عن بطارية Pixel 8a التي كانت سعتها 4,492 ميلي أمبير.

وتشير المعلومات إلى أن سعر Pixel 9a سيبدأ من 500 دولارٍ أمريكي للنسخة ذات السعة التخزينية البالغة 128 جيجابايت، في حين سيبلغ سعر النسخة الأخرى بالسعة البالغة 256 جيجابايت 600 دولارٍ أمريكي. ومن المتوقع إعلانه رسميًا في 19 مارس، مع طرحه في الأسواق بدايةً من 26 مارس.

وسيأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.3 إنشات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، إلى جانب معالج Tensor G4، وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت.

ومن المنتظر أن يكون هاتف Pixel 9a منافسًا لهواتف أخرى ستُطلق قريبًا مثل هاتف iPhone SE 4 الذي يُتوقع أن تعلنه آبل قريبًا، وهاتف سامسونج النحيف Galaxy S25 Edge الذي يُتوقع إطلاقه في شهر أبريل.