جوجل تعلن موعد مؤتمر المطورين السنوي لعام 2025

حددت جوجل موعد مؤتمرها السنوي للمطورين I/O لعام 2025، إذ سينعقد الحدث هذا العام على مدار يومين، ابتداءً من 20 مايو، وفقًا لما أعلنته الشركة يوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي.

وكما هو الحال في الأعوام السابقة، سيُقام المؤتمر في مسرح شورلاين بالقرب من مقر الشركة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت جوجل قائلةً: “سنبدأ اليوم الأول بالكلمات الرئيسية، يليها جلسات نقاشية، وورش عمل، وعروض توضيحية، وفرص للتواصل، ويستمر ذلك حتى اليوم الثاني”.

وأكّدت الشركة أنها ستعلن تحديثات بشأن منصة Gemini ونظام أندرويد، إلى جانب ابتكارات جديدة تتعلق بتطوير الويب والخدمات السحابية.

يُذكر أن مؤتمر العام الماضي ركّز بنحو كبير على الذكاء الاصطناعي، وأُعلنت مشاريع واعدة مثل “مشروع أسترا Project Astra”، بالإضافة إلى نموذج الفيديو التوليدي Veo، وتحديث كبير لمحرك بحث جوجل يركز على الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجح أن يسير مؤتمر I/O 2025 على النهج ذاته، مع توقعات بإعلانات من شركة ديب مايند، ذراع جوجل في مجال الاصطناعي، تخص نماذج Gemini 2.0 و “مشروع مارينر Project Mariner” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام بنحو آلي، وغير ذلك.

ومن اللافت أن مؤتمر جوجل I/O 2025 سيتزامن مع مؤتمر مايكروسوفت Build المقرر انعقاده من 19 مايو حتى 22 مايو، ومن المنتظر أن يُسلط الضوء أيضًا على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت.