توقعات بحظر تطبيق DeepSeek في الولايات المتحدة

استطاع تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek أن يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين حول العالم، وخاصةً في الولايات المتحدة، وسط دعاوى إلى حظر التطبيق بسبب مخاوف مزعومة تتعلق بالأمن القومي.

وبدأت بعض الشركات والمؤسسات الأمريكية حظر استخدام التطبيق داخلها، خوفًا من تسريب البيانات إلى الصين، أو بعض الثغرات الأمنية التي اُكتشفت حديثًا في التطبيق.

وفي سياق الجدل الدائر حول DeepSeek، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة ARM، رينيه هاس، برأيه في مقابلة جديدة، إذ شكك في بعض المزاعم الرئيسية حول النموذج الصيني، وتوقع حظره في الولايات المتحدة.

وأثارت شركة DeepSeek مالكة التطبيق ضجة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعدما كشفت الشركة عن نتائج أداء نموذجها، إذ أظهرت الاختبارات أن النموذج ينافس أقوى النماذج العالمية. وسرعان ما تحقق الخبراء من هذه المزاعم، مما أثار القلق من أن الصين استطاعت تحقيق ذلك بتكلفة تطوير أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية.

وأثار ذلك مخاوف من التقييم المبالغ فيه لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي قد تواجه منافسة شرسة في المستقبل. ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكانت أبرز الادعاءات المثيرة للقلق أن الصين طوّرت نموذجها بقدرة حوسبة أقل بكثير من النماذج الأمريكية، معتمدةً على تحسينات برمجية لتعويض ضعف العتاد، لكن هاس أعرب عن تشكيكه في صحة هذه الادعاءات خلال حديثه مع صحيفة فايننشال تايمز، قائلًا: “لا أصدق الشائعات بأنهم فعلوا ذلك بميزانية منخفضة. أعتقد أن الناس بالغوا في رد الفعل وكأن نهاية العالم قد اقتربت”.

وأضاف أن هذا الادعاء لو كان صحيحًا، لكانت الشركات الأمريكية قد أعلنت تقليص استثماراتها في البنية التحتية الحاسوبية استنادًا إلى هذه المنهجية الأكثر كفاءة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتوقع هاس حظر DeepSeek في الولايات المتحدة، مع تأكيده أنه لا يمتلك معلومات يقينية بهذا الشأن، بل يستند فقط إلى تحليل منطقي للأحداث، على غرار ما حدث مع تيك توك.

وفي سياق آخر، أشار هاس إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحدث ثورة في الأبحاث الطبية، موضحًا أن تحليل البيانات الجينية باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تحقيق تقدم غير مسبوق، مثل تطوير علاجات لأمراض السرطان.